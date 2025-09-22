La huida de España de Isabel Pantoja deja "huérfanos" a sus hijos

No hay vuelta atrás. Lo tiene decidido desde hace mucho tiempo y ahora se convierte en realidad. Isabel Pantoja buscará en la República Dominicana el sosiego y la paz que no encuentra en España. Allí piensa fijar su cuartel general de cara a esa gira americana que tanto se está demorando. Con esta huida hacia adelante deja, en cierto modo, “huérfanos” a sus dos hijos. El cisma familiar es cada vez más grande, y más aún ahora, cuando les separarán miles de kilómetros de distancia.

La tonadillera ya ha vaciado “Cantora”: un gran tráiler se llevó al puerto de Cádiz todos los enseres de la finca. Poco ha quedado allí. Incluso han desaparecido los famosos -y tan buscados- objetos que pertenecieron al fallecido Paquirri. En este sentido, Francisco y Cayetano Rivera pueden dar definitivamente por perdidos los bienes que les dejó su padre en herencia y que Isabel nunca les entregó en vida.

Antes de partir hacia tierras caribeñas, la Pantoja hará una escala durante un tiempo en las islas Canarias, donde cuenta con buenos apoyos y amigos en el Cabildo. Evidentemente, su hermano Agustín es el único familiar que la acompaña en esta especie de “destierro”; el resto no cuentan para la artista. Ni siquiera su incondicional sobrina Anabel, con la que está algo distanciada desde que fue madre primeriza.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

No se sabe si este será un adiós definitivo a tierras españolas o si aún cabe en su mente la idea de regresar algún día a la Península. Aquí, en los últimos años, casi todo han sido disgustos: desde el rechazo a sus hijos y nietos hasta sus problemas con Hacienda o la falta de trabajo.

Muchos se preguntan de dónde saca el dinero para mantener su economía. Además, parece ser que también debe dinero a algunos particulares. Otra incógnita sin resolver.

¿Qué pasará ahora con “Cantora” y con las casas de Sevilla y El Rocío? ¿Continuará su guerra con su cuñada, la japonesa Junko, para lograr echarla del piso del barrio sevillano de El Tardón?

En estos momentos, según se ha publicado, un equipo de profesionales está llevando a cabo las gestiones necesarias para que Isabel se asiente sin problemas en la República Dominicana. España quedará en el recuerdo por mucho tiempo.