Nuevo apuro económico pone en jaque a Isabel Pantoja en su huida dominicana

Mucho se lleva hablando del cambio de aires que prepara Isabel Pantoja. Eso sí, desde siempre ha crecido esta posibilidad a modo de rumor sin confirmación oficial. Incluso Anabel Pantoja, sobrina y confidente de la cantante, se reía al escuchar República Dominicana como una opción. Al final ha sido el lugar elegido para abandonar nuestras fronteras y encontrar nuevo refugio más allá del escándalo que arrastra en España, además de las muchas deudas que la acosan y lastran para que no pueda levantar cabeza.

Pero para la tonadillera no terminan las malas noticias. Además de vivir alejada de sus hijos, también ha perdido el favor de muchos de sus íntimos amigos. Lo dejó todo para instalarse en Madrid, vendiendo propiedades para poder hacer frente a las reclamaciones económicas que le impedían emprender el vuelo y descansar. Estaba obligada a subirse a los escenarios con una gira por su 50 aniversario en la música que no tuvo la acogida esperada y se vio perjudicada por problemas de salud y también inconvenientes externos. Lo que le queda a la cantante es hacer las maletas, poner rumbo a República Dominicana y comenzar de cero. Pero no lo tiene tan sencillo, pues se ha encontrado con un nuevo problema económico.

Nuevo agujero en la economía de Isabel Pantoja

La marcha de Isabel Pantoja de España ha sido muy comentada en los últimos meses. Se hablaba de Miami, Puerto Rico o Portugal como posibles enclaves para una nueva vida, pero finalmente ha sido República Dominicana. Pero una vez elegido destino, se ha topado con nuevos obstáculos para dar comienzo lo que espera que sea una feliz etapa. Así lo desvela José Antonio Aybar, periodista dominicano, para el programa ‘Vaya fama’ de Telecinco.

Isabel Pantoja huyendo de la prensa Gtres

El comunicador explica que Isabel Pantoja ya habría dado el visto bueno para tener la casa ideal. Se ha enamorado de una residencia que cumple con todos sus deseos y en la que vería resueltas sus necesidades y predilecciones. También su hermano, fiel escudero, Agustín, estaría conforme y todos, además del equipo del servicio, estarían contentos con el emplazamiento elegido. Pero llegó el problema a la hora de negociar el precio y percatarse que los números no les cuadra. Y es que la casa es más cara de lo deseado y no les alcanza.

Pero desde el citado programa se asegura que Isabel Pantoja ha echado mano de la ayuda de sus incondicionales amigos. Esta vez no le pueden dejar grandes sumas de dinero, pues quizá el motivo de su demanda no sea tan relevante como cuando deseaba salir de prisión o proteger sus bienes. La ayuda viene prestada por “un amigo de allí que se habría ofrecido a cederle un sitio de su casa”. Es decir, le tocaría compartir piso, a sus 69 años, si quiere aceptar la propuesta de uno de sus amistades. Si no quiere hacerlo y apuesta por su velar por su intimidad y privacidad, lo más seguro es que encuentre forma de pagar la casa que la enamoró o, no quedará otra, buscar una más austera que le permita comenzar de cero.