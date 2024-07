Nuevas acusaciones de infidelidad acorralan al novio de Anabel Pantoja

Anabel Pantojano hace más que acumular disgustos en pleno embarazo. En el quinto mes de gestación, la sobrina de Isabel Pantoja está haciendo frente a nuevos rumores que aseguran que su pareja, David Rodríguez, le podría haber sido desleal. Otra vez. Y es que no es la primera ocasión en la que estas especulaciones cobran fuerza y son motivo de debate en los platós de televisión y copa titulares en la prensa escrita. El fisioterapeuta con el que va a tener una niña, como así desveló el pasado fin de semana, ha vuelto a ser señalado como culpable de una presunta traición y de haber mantenido una relación supuestamente a espaldas de su amada.

Anabel Pantoja junto a su pareja David Redes sociales

La acusación viene en boca de María Patiño, que asegura que el novio de su excompañera de programa ha mantenido un contacto muy estrecho con una joven a la que conoció en 2021. Es decir, la chica ya estaba en su vida cuando Anabel Pantoja apareció en escena para vivir un intenso romance que en breve dará sus frutos con el nacimiento de su primer bebé. No obstante, la presentadora asegura que David no habría roto el contacto con esta persona de Almodóvar del Río, Córdoba. Al menos no a tiempo, pues sí que lo habría hecho ahora cuando ha recibido una supuesta advertencia por parte de una amiga suya: “Sé lo que estás haciendo”. Patiño habla no solo de contacto, sino también de posibles encuentros, lo que se plantea como una presunta deslealtad.

Anabel Pantoja llorando Instagram

“Esa amiga se lo dice a David y David bloquea a la chica de Almodóvar del Río, con quien pasaba tan buenos ratos desde 2021 en un pantano”, añade para dejar claro que conoce casi todos los detalles. Pero no solo sus amigos estarían al tanto de lo que habría pasado a sus espaldas, pues se ha asegurado que la propia Anabel Pantoja ya es conocedora de todo. Al parecer, los rumores están corriendo muy rápido y ya una amiga ha alertado a la influencer de lo que se venía comentando y que finalmente está estallando a modo de nuevo escándalo: “Esta amiga está metida en la historia. Esa amiga de Anabel habrá levantado el teléfono y se lo habrá contado”, dice Lydia Lozano, a lo que Belén Esteban discrepa: “Estando Anabel como está, con el embarazo, creo que no se lo ha contado. Yo desde luego no se lo diré, no pienso hacerlo”, se excusa. Y es que, con lo mal que lo está pasando su amiga con noches interminables sin conciliar el sueño, no quiere añadirle más preocupaciones.