Nuevo revés económico para Isabel Pantoja: le reclaman 300.000 euros

Son muchos los problemas que aqueja Isabel Pantoja, algunos arrastrándolos desde hace meses, incluso años. Ahora toda su atención está puesta en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde continúa ingresada la hija de su sobrina, Anabel Pantoja. Hasta allí se desplazó junto a su hermano Agustín para instalarse en un hotel a escasos 15 minutos del centro médico. No le importó el riesgo de cruzar su mirada con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, quienes mantuvieron el tipo por el bien de su prima. Pero los problemas para la tonadillera no terminan aquí. En su mente también hay hueco para un quebradero más, una vez más por temas de dinero. Y es que acaba de sufrir un nuevo revés económico, al plantearse una reclamación de una gran suma de dinero: 300.000 euros.

La tonadillera Isabel Pantoja durante el concierto que ha ofrecido ese sábado en Zaragoza, con motivo de la Gira de 50 Aniversario. JAVIER BELVER Agencia EFE

En la mañana de este jueves, en ‘Espejo Público’, el promotor Roberto Martín ha puesto en jaque a Isabel Pantoja a ojos de la audiencia. Reclama más de 300.000 euros por un supuesto delito de incumplimiento de contrato. Todo por culpa de la cancelación del concierto que tenía programado para el pasado 29 de junio en Valladolid y el cual no se celebró finalmente. Dos días antes del espectáculo, el promotor canario que lleva la gira de la artista informó de que su representada no podía subirse al escenario. Con tan poco margen de maniobra, se han visto obligados a emprender acciones legales para reclamar una indemnización. Y es que se pagó el caché acordado con meses de antelación, recibiendo un primer pago de 80.000 euros el 22 de diciembre de 2023, para después llegar un segundo el 30 de mayo de 2024 por otros 120.000 euros.

Ahora, lo que Roberto Martín le solicita es un justificante médico que certifique que, por cuestiones de salud, no pudo afrontar un trabajo por el que ya había cobrado con meses de anterioridad. Un mero papel que aún no se ha presentado de manera oficial, lo que les hace dudar de la veracidad de su excusa. Así, como ha mantenido en el programa de Susanna Griso, en el contrato que ambas partes firmaron conformes se recogía el supuesto de que, por enfermedad o accidente, el show no pudiese celebrarse. Llegado el caso, “el titular se vería obligado a reembolsar al promotor la cantidad abonada hasta la fecha”. Lo han reclamado de forma privada, por las buenas, pero asegura que han obtenido negativas por respuesta, lo que les ha llevado a confiar en la justicia para reclamar tan elevada suma de dinero. Pero no solo piden de vuelta los 200.000 euros ya abonados, sino también los gastos adquiridos de los servicios contratados para el concierto de Isabel Pantoja, que finalmente no se pudo celebrar. Gastos que tuvo que afrontar al contar con tan solo dos días de preaviso. Un montante que asciende a 310.677,93 euros.

Isabel Pantoja huyendo de la prensa Gtres

“Este señor vino llorando a Valladolid para que le ayudase, porque no tenía dinero para pagarme. Le di la oportunidad de que me diera 110.000 euros y él me propuso que Isabel Pantoja viniera a cantar en mayo y que con la recaudación me pagaba los 200.000 euros. Yo accedí, pero le dije que no le quitaba la demanda hasta que no pagase la deuda. A día de hoy seguimos sin respuesta”, se queja el promotor que contrató a la tonadillera, que ahora tiene problemas con su homólogo canario: “Es un sinvergüenza, se ha aprovechado toda la vida de las personas”, dice enfadado. Ahora será la justicia quien medie entre ellos, teniendo a la cantante en vilo por su disputa.