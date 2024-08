El nuevo trabajo con el que Carlo Costanzia busca mantener a su hijo con Alejandra Rubio

La llegada de un bebé es una gran responsabilidad, como bien sabrá ahora Carlo Costanzia, que espera su primer hijo junto a Alejandra Rubio. La vida les ha puesto a prueba en sus primeras semanas de romance, cuando la otrora colaboradora se quedó embarazada. Ahora deben pensar en el futuro, pues han decidido seguir adelante y convertirse en padres primerizos. Ante esto surgen siempre miles de dudas, especialmente aquellas referentes a cómo van a criar a su retoño. Pero no solo en cuestiones de educación, sino también a la hora de cubrir sus necesidades más básicas. Y es que la hija de Terelu Campos se ha quedado en el paro en su quinto mes de embarazo y ha decidido darle un giro de 180 grados a su vida laboral, apostando ahora por ser influencer y posponiendo de nuevo su sueño de ser actriz.

Story de Carlo Costanzia Instagram

Pero, ¿y Carlo? Él tampoco tiene un trabajo estable, aunque en su currículo puede presumir de ser actor, bailarín, modelo y también cantante. Al parecer, él también quiere darle un giro a su vida, pues ha decidido apostar una vez más por la música para asegurar un porvenir a la familia que está a punto de crear. Aparcando la interpretación a la espera de que llegue un papel importante como sucedió en la serie ‘Toy boy’, el hijo de Mar Flores quiere demostrar su talento musical. Para ello, ha lanzado una nueva canción que promete hacer mucho ruido en las pistas de baile este verano. Al menos sí en las discotecas especializadas en su estilo. Un temazo en el que lleva inmerso el último tiempo, en su deseo de alejarse de los medios de comunicación, aunque sabiendo que el tener su entera atención estos días será un empujón inestimable a su carrera como artista.

Ha sido el propio cantante quien ha anunciado a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo éxito en colaboración con Clavz. Tiene muchos más en el pasado, pero esta es su gran apuesta y lleva por nombre ‘Punani’. La canción ya está disponible en las distintas plataformas digitales e incluso ya se ha publicado un vídeo en Youtube a modo de “concept vídeo”. En el clip, los artistas aparecen en el interior de un coche mientras suena su creación. Nada más en los cinco minutos que dura. No interactúan y han optado por ahora en cederle todo el protagonismo a su música, un temazo de techno house en el que Carlo presta su voz. Lo hace al entonar la sugerente frase: “Cómeme suave así, mmmmmm, qué rico así. Si te gustase así, te puedo romper el pussy”.

Como decimos, no es la única canción que ha lanzado al mercado Carlo Costanzia. Su deseo de apostar por la música y su faceta como cantante no es nuevo y en su repertorio rezan ya una veintena de títulos. Algunos han sonado más que otros, también en parte por aquellos artistas con los que ha colaborado para fusionar sus talentos y sus seguidores. No obstante, nunca ha terminado de despegar y sus pinitos aún han sido discretos, pese a la fama que arrastra su apellido y el ser el hijo de Mar Flores. Algo que él, en parte, ha llevado como una penitencia a lo largo de su vida, culpando a su privilegiada condición todos los problemas que le ha acarreado, entre adicciones y diversos procesos judiciales. Como aquel que le ha condenado por estafa y que ha limitado sus movimientos este último año. El destino lo quiso así, le ancló a Madrid, donde ha conocido a Alejandra Rubio, madre de su futuro primer hijo. Las vueltas que da la vida. ¿Quién le diría a él hace un año que estaría en Málaga cenando con Terelu Campos?