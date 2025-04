Muere José Fernández, padre de Nuria Fergó: "No se merecía sufrir"

Momentos muy complicados para Nuria Fergó. La cantante perdió hace una semana a su padre, José Fernández, enfermo de cáncer desde hace meses. Ha sido ella misma la que ha compartido la triste noticia a través de sus redes sociales, publicando también una emotiva fotografía en la que aparece junto al hombre que le dio la vida y del que le ha tocado despedirse antes de lo esperado.

"Hola, mi gente preciosa. Os voy a contar que justo hoy, hace una semana que cogía el tren de las 12:00 horas para ir al hospital a despedirme de mi padre. Mi hermana me llamó a las 8:30 de la mañana para comunicarme que se iba. Yo solo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí para despedirnos de él. Y nos esperó. A la hora de verlo y estar con él... se fue, con su familia a su lado", comienza diciendo una desconsolada Fergó.

La artista ha recordado que los médicos no acertaron a confirmarme si su padre "duraría meses o años" cuando recibió el fatal diagnóstico del cáncer, aunque lo único que a la familia le importaba es que José atravesara este trance de la mejor manera posible: "Mi madre, mi hermana y yo solo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor. Y así ha sido. Casi no le dio tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño, sin dejarlo solo en ningún momento. Y él lo ha sentido así, se fue en paz".

Una paz con la que Fergó y el resto de la familia se quedan tras su pérdida, "porque sabemos que ha sentido mucho amor y apenas sufrimiento. Porque él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por ser tan buena persona y mejor amigo de sus amigos". La artista se muestra agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido la familia después del fallecimiento de su padre, una oleada de amor de la que ella no era consciente: "No sabía que era tan querido, y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós. Muchos sentían rabia: '¡Es injusto! ¿Por qué se lo han llevado tan pronto? ¡No se lo merecía!' decían. Y muchos aún ni se han enterado de que te has ido, ni sabían que estabas enfermo. Todo ha sido muy rápido. Qué vacío dejas. Ya te echamos de menos".

Por último, Fergó comparte uno de sus recuerdos más emotivos junto a su padre. "Se me viene a la cabeza lo que me decías: '¿Cómo está mi Martina?' Y tus dos besos diciéndome: 'Venga, bonica, ten cuidaico', cada vez que me iba a Madrid. Descansa en paz, papá. Seguro que nos cuidarás desde el cielo. A tus tres mujeres de la casa y a tus nietos. Siempre estarás con nosotras", ha escrito Fergó en su cuenta de Instagram.