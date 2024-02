Nuria Marín regresa por sorpresa a Mediaset tras ser despedida de "Socialité"

El 2 de enero de 2024 fue la última vez que vimos a Nuria Marín en Telecinco. Ese día, la presentadora se despedía para siempre de la audiencia y cerraba uno de los capítulos más importantes de su vida tras ser despedida de "Socialité" junto a María Patiño. La cadena prescindía de ambas periodistas y comenzaba una nueva etapa del programa con María Verdoy como conductora del espacio.

Y ahora, Nuria Marín, casi dos meses después de terminar su relación laboral con Mediaset, ha vuelto a la cadena por un motivo muy especial: promocionar "Soy Afrodita", su primera novela. La periodista ha reaparecido por sorpresa en el programa "Así es la vida" para hablar de su último proyecto profesional y parece ser que este no será el único espacio en el que aparezca. Según "FórmulaTV", será entrevistada este fin de semana por María Verdoy en "Socialité", aunque no será en el plató.

La naif despedida de Nuria Marín de 'Socialité': "Gracias y a otra cosa, mariposa" Mediaset

La presentadora está muy emocionada por el lanzamiento de "Soy Afrodita" y se encuentra inmersa en la promoción de su primera novela. Por este motivo, Nuria Marín ha concedido una entrevista a "Informalia" en la que, además de su libro, también se ha pronunciado sobre su despido de Mediaset. "Yo ya me veía venir que esto pasaría. Y lo que yo tenía muy claro es que lo que estaba pasando no es porque yo fuera mala profesional. Yo soy buena, muy buena profesional", ha sentenciado sobre su salida de la cadena. Siempre tan sincera, también ha alabado la actitud con la que afrontó Carlota Corredera su despido de Mediaset. "No se amedrenta ante el sistema que a veces preferiría que estuviésemos calladas'', ha declarado sobre su compañera.

Así se despedía Nuria Marín después de 6 años al frente de "Socialité": "Me queda conseguir ser infanta de España, pero estoy en ello. Dar las gracias, al final uno se puede tomar las cosas con rabia, con enfado, pero yo quiero ser agradecida, dar las gracias y si lo pongo todo en una balanza lo que tengo muy claro es que lo que gana es lo positivo porque intento pensar en cosas malas, pero para mí lo positivo es lo que pesa más. Me llevo muchísimo conmigo, es el momento de soltar, a veces hay que soltar para poder coger y deciros a todos que me vais a tener para lo que necesitéis. Este programa nace a partir de 'Cazamariposas' y las mariposas lo que hacemos es volar y yo solo puedo decir que gracias y que a otra cosa mariposa". Aunque ya no sea uno de los rostros más conocidos de Mediaset, la periodista continúa desarrollando su carrera profesional en televisión en TV3. Hace menos de una semana, Nuria Marín se estrenó como presentadora de "Love Cost", un programa de citas de la cadena catalana.