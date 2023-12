Nuria Marín, triste, se pronuncia por fin sobre su despido de ‘Socialité’

Aunque ha se escuchaba por los pasillos de Telecinco y se especulaba en los medios de comunicación, no se ha confirmado hasta este viernes de forma oficial el despido de María Patiño y Nuria Marín como presentadoras de ‘Socialité’. En un primer momento se dio a conocer que la veterana dejaba de ser el rostro visible del espacio de corazón del fin de semana. Todos hacían sus quinielas y situaban a Nuria como su sustituta natural, dado que en innumerables ocasiones así lo ha hecho cosechando buenos datos de audiencia y gran repercusión en redes sociales. Pero no. Ella misma ha desvelado que también se cae del proyecto y que Mediaset ha decidido no contar con ella para el futuro.

Nuria Marín Instagram

Lo ha hecho a través de las redes sociales con una fotografía de ella misma en primer plano. Muestra un rostro que casi habla por sí mismo, pues no tiene el ánimo demasiado festivo ahora que ha visto que se ha quedado sin su principal escaparate en televisión, aunque tiene muchos otros proyectos más allá de la pequeña pantalla. Quizá por ello ha tratado de mostrar cierta deportividad al verse despedida como le ha sucedido a María Patiño, aunque esta no ha logrado disimular del todo bien su enfado ante la filtración de que han dejado de contar con sus servicios en la cadena.

“Amiguis, últimamente he aprendido tantas cosas. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido. Podría ser un día difícil, pero yo solo quiero dar gracias por todo, sonreír y mirar al futuro”, escribía Nuria Marín, visiblemente triste. Eso sí, no quería que su mensaje fuese pesimista, pues desea que recibir con los brazos abiertos lo que esté por venir en el terreno profesional. Y es que ahora su presencia en televisión está en el aire, sin programa que conducir y sin proyectos sobre la mesa, como así sucede ya con su compañera homóloga de ‘Socialité’.

Story de María Patiño Instagram

La noticia del despido de María Patiño y Nuria Marín como presentadoras de ‘Socialité’ llega semanas después de la disolución de ‘La Fábrica de la Tele’ y su divorcio con Mediaset. Esto hace que comiencen a hacerse las quinielas sobre sus posibles sustitutas, siendo María Verdoy la que suena con más fuerza en las redes sociales y entre los mentideros del cuore. Ante el revuelo, Patiño tomó los mandos de su cuenta personal de Instagram para ofrecer sus primeras declaraciones tras la noticia: “A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de ‘Socialité’. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana”, decía con felicidad por el trabajo realizado, pero con cierta tristeza por tener que decir adiós.

Sea como fuere, María Patiño ya mira al futuro con ilusión, pese a este revés profesional: “Estoy muy bien y ya averiguaréis (…) No me ha pillado por sorpresa. Es algo que ya estaba hablado desde hace tiempo. Hasta finales de año estaré con Nuria Marín. Todo como hasta ahora. Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo”, decía para ‘Semana’.