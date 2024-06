Nuria Roca se sincera sobre su retoque estético: "Me pegaba las orejas con cinta de doble cara"

Fue durante la tertulia del programa que dirige Pablo Motos cuando salió el tema de los traumas que marcan. La escritora Nuria Roca no parecía muy dispuesta a contestar, pero fue su marido, Juan del Val, el que la empujó a hacerlo... o lo haría él.

Nuria Roca confesaba que no es que tuviera un trauma pequeño, sino más bien grande. Una confesión que la llevaba a explicar que hace años se sometió a una operación de cirugía estética: una otoplastia, que consiste en recolocar las conocidas como "orejas de soplillo" y colocarlas estéticamente. "Es uno que todavía no está curado del todo. A veces sueño que se me pueden despegar las orejas. Mi peor pesadilla es levantarme con ellas despegadas", contó. Además, ante la pregunta de Tamara Falcó sobre cómo las tenía antes, explicó "Tenía las orejas un poco abiertas. Yo me pasé toda mi infancia saliendo de la piscina con el pelo hacia abajo para que así me tapase las orejas. Creo que no hay que tener un trauma por eso, pero yo tenía un trauma por eso".

No es la primera vez que hace alusión al trauma de las orejas despegadas, aunque nunca lo había hecho en primera persona. En el programa "La Roca" Nuria Rocareveló que "todos los temas que tengan que ver con las orejas despegadas me afectan muchísimo". Unas palabras tras la que confesó las locuras que había llegado a hacer por este complejo de niña. "Yo me pegué las orejas, con pegamento no, pero lo intenté. Cuando una tiene un trauma, intenta buscarle solución como sea. Yo hice pegamento, doble cinta... Al final están pegadas y punto y pelota", comentó entre bromas.