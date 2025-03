Un nutricionista explica qué hay detrás del gran cambio físico de Terelu Campos tras su paso por "Supervivientes"

Terelu Campos ha abandonado "Supervivientes" 18 días después de tirarse del helicóptero. A pesar de su breve paso por la isla, la televisiva regresa a España con la cabeza bien alta y muy orgullosa de su concurso en el reality de Mediaset.

Más allá de haber superado sus miedos, la madre de Alejandra Rubio está muy feliz por el cambio físico que ha experimentado en "Supervivientes". Uno de los momentos más comentados de las últimas horas ha sido su reacción ante el espejo tras finalizar su paso por Honduras.

El comentado cambio físico de Terelu Campos

Muy impactada por su imagen, la periodista se ha sorprendido por el notable cambio físico que ha experimentado en estos 18 días en la isla. "Tengo un poco de color y picaduras por todos los lados", ha comentado Terelu Campos. Respecto a su figura, también ha señalado que los pantalones le van grandes. "Bueno, el culo ni verlo porque entonces ya es para llorar. Este pellejo es para llorar. Pues nada, un nuevo look, que nunca está de más. Ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi", ha declarado la hija de María Teresa Campos.

Además, su pelo ha sido otro de los detalles que más le ha llamado la atención. "Soy una cerda... Me he lavado el pelo una vez en 17 días", ha confesado Terelu Campos sobre su cabello.

Habla un experto

Jairo Fitness, nutricionista, ha entrado en "Ni que fuéramos Shhh" para comentar el cambio físico de Terelu Campos. Según el experto, este cambio ha sido motivado por la retención de líquidos y por haber perdido la hinchazón.

El nutricionista Jairo Fitness explica el cambio físico de Terelu Campos en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

"Es muy fácil recuperar los kilos perdidos, para que esto no pase hay que mantener unos buenos hábitos", ha explicado Jairo, explicando que no cree que haya perdido mucha masa muscular. "Terelu volverá a recuperar los líquidos que ha perdido, debe evitar el alcohol y las grasas". Además, ha señalado que "podría ser" que hubiera comido comida en "Supervivientes".