Orlando Bloom: su vida después de Katy Perry

Después de casi una década de noviazgo, Orlando Bloom y Katy Perry rompieron a finales de junio de 2025. La pareja inició su romance en 2016 tras conocerse en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Tuvieron una primera ruptura en 2017, pero retomaron su relación en 2018 y se comprometieron el Día de San Valentín de 2019, aunque no llegaron a casarse. En agosto de 2020 nació su hija Daisy Dove, su mayor prioridad ahora que se han separado..

Katy Perry y Orlando Bloom ¿segunda oportunidad? larazon

La decisión final fue tomada por Orlando Bloom. El viaje espacial de Katy con Blue Origin, sin Bloom habría supuesto un punto de inflexión. Agravó un distanciamiento que ya era evidente desde hacía meses. La estrella de "El señor de los anillos" ha roto ahora su silencio con una entrevista para "The Times" en la que habla de su nueva película de boxeo, de su transformación física y también de su situación más personal.

El actor más taquillero

Bloom, de 48 años, fue el actor más taquillero de la década del 2000, con sus películas recaudando más de 3000 millones de dólares. Sin embargo, desde entonces, a pesar de regresar como Legolas en dos películas de "El Hobbit" e interpretar a un aclamado Romeo en "Broadway "en 2013, ha sido noticia más por su vida fuera de la pantalla.

Ahora disfruta de su soltería. Asistió con la estrella de fútbol americano Tom Brady a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. "Una locura", dice. Define a Bezos como una persona "extraordinariamente amable, tranquila, sabia y divertida".

Orlando Bloom en Venecia Gtres

En la entrevista no habla de Perry ni de si está saliendo con otra persona. "Gracias por entender. No hay... todo es amor, ¿sabes?". Dice que prefiere cuidarse frente a las redes sociales. Las usa, pero no tiene todas las opciones configuradas. "Así no tengo que involucrarme demasiado con nada. Vivimos en una época tan inusual, donde la experiencia humana se desarrolla en fragmentos de 30 segundos y no sé si nada de eso tiene valor".

En su última película, "The Cut", Bloom interpreta a un boxeador irlandés anónimo que perdió su gran pelea varios años antes, pero al que se le ofrece una oportunidad de redención enfrentándose a una estrella de YouTube en un combate millonario en Las Vegas. Para el papel, perdió 14 kilos en tres meses. Filmaron la película a la inversa, comenzando con las escenas del final, a medida que se acercaba la hora de la pelea.

Recibió consejos de un nutricionista que había trabajado con Christian Bale, el rey de la transformación corporal: "Cuando te has convertido en un galán, un ídolo, como quieras llamarlo, y llevas unos años en el cine… no sé si es la crisis de la mediana edad, es que, en realidad, hay algo más tras la cortina", expresa. "Dicen que un actor no vale lo que cuesta hasta los 30 años, y yo me estoy acercando a eso".