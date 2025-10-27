Zayra Gutiérrez, hija de Guti, desvela cómo es su verdadera relación con su padre: "Si mi padre no ha estado presente ha sido por el trabajo que ha tenido"

Zayra Gutiérrez ha reaparecido esta tarde en "El tiempo justo" después de anunciar hace dos semanas que se alejaba de las redes durante una temporada y se ha sincerado sobre la verdadera relación que mantiene con su padre, el futbolista Guti.

Su relación, en el punto de mira

La hija de Arancha de Benito se ha sentado en el programa de Joaquín Prat y ha hablado largo y tendido sobre su padre. "No he tenido que perdonar nada porque yo con mi padre me llevo muy bien. No me gusta ver los videos de mi madre en los que critica a Guti. Si mi padre no ha estado presente es por el trabajo que ha tenido, que es futbolista", ha comenzado diciendo Zayra.

Zayra Gutiérrez, desolada en "Supervivientes" Mediaset

Sobre las declaraciones de Arancha de Benito sobre la ausencia del futbolista en el bautizo de su nieto, la joven ha confesado que nunca ha hablado con él del asunto: "Con mi padre no lo he hablado porque le duelen ver esas declaraciones de mi madre". Guti, que se convirtió en abuelo en 2023, se encuentra volcado en su nieto. "Le llama abuelo. Abuelo José. Es mucho más flexible que conmigo. Ser madre me ha permitido entender a mis padres en muchos sentidos", ha revelado la exconcursante de "Supervivientes" sobre cómo es Guti como abuelo.

Los consejos de Guti a su hija

La joven también se ha sincerado sobre los consejos que le ha dado su padre por las críticas que recibe en redes. "Él me dice que tengo que tener paciencia. Que gente mala va a haber siempre y que tengo que tener la autoestima alta. Pero es lo que le digo, no hago caso una vez, no hago caso dos. No tengo la autoestima excesivamente alta. Las redes no son mi trabajo. Yo no vivo de ello. Yo tengo mi trabajo de encargada en un sitio de estética. Como me quiero centrar en este proyecto, por mi salud mental he decidido alejarme. Me afectan porque soy muy sensible y va a hacer daño. Encima tocan lo que más me duele que es mi familia", ha relatado Zayra.

Alejada de las redes, se ha dado cuenta de que tiene una adicción. "Estoy centrándome en mi. Estoy haciendo deporte, me voy con mi perro al campo. Estoy viendo la vida fuera de las redes. He desinstalado todas. Me doy cuenta de la adicción que son las redes sociales", ha zanjado la hija de Guti.