La respuesta de Julia Janeiro a las acusaciones de Belén Esteban

Parece ser que la guerra entre Belén Esteban y el clan Janeiro-Campanario solo acaba de comenzar. Después de una larga tregua, la colaboradora de 'Sálvame' ha vuelto a explotar contra el padre de su hija por su regreso a la televisión. En estos momentos, la tensión se palpa en el ambiente y la de Paracuellos no está dispuesta a quedarse más callada, aunque Andrea se lo haya pedido. La televisiva ya no esconde su opinión sobre Jesulín de Ubrique y se ha despachado públicamente en su programa de cabecera sobre él, cuestionando su papel como padre a lo largo de todos estos años.

"Es tu hija, ¡tuya! Aunque la de la cartita diga que no", explotó la de Paracuellos contra el diestro, refiriéndose a que María José Campanario dejó entrever en un escrito que Andrea era fruto de una infidelidad de Belén Esteban a Jesulín. "Vende una felicidad que no tiene. En vez de tres hijos son cuatro y es muy injusto. Hay algunos que no tienen oficio ni beneficio (refiriéndose a Julia Janeiro) y se les da todo y hay una que tiene una carrera con matrícula de honor y no se le da nada", exclamó la de Paracuellos sobre el torero, señalando indirectamente también a la hija mayor de María José Campanario, que se dedica al mundo de las redes.

Story de Julia Janeiro Instagram

Tras estas durísimas declaraciones, Jesulín de Ubrique, que se sentó ayer en 'El Hormiguero' para conceder una de sus entrevistas más esperadas, decidió hacer caso omiso a los ataques de la madre de su hija mayor. El torero, al ser preguntado por toda esta trifulca y sobre qué le parecían todos los descalificativos que Belén Esteban le había dedicado, no pudo contenerse la risa y solo sonrió sobre el asunto. Una reacción que, seguramente, no le haya sentado nada bien a la colaboradora de 'Sálvame'.

Su hija Julia Janeiro, por el lado que le toca, tras ser señalada por Belén Esteban como una persona "sin oficio ni beneficio", ha reaparecido en redes compartiendo una fotografía del éxito de la entrevista de su padre en el programa de Antena 3, apoyando a su progenitor en esta nueva etapa profesional en el mundo de la televisión. Acto seguido, ha compartido un 'reels' sobre el nuevo espacio del torero en 'La Sexta', publicitando el estreno de 'El camino a Casa'. La hija de María José Campanario tampoco ha querido entrar en ninguna guerra contra la madre de su hermana Andrea, con la que sí mantiene buena relación.