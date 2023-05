"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: Jesulín 'ignora' a Belén Esteban por petición de su hija

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 63

Jesulín de Ubrique se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica sociala raíz de su regreso a la vida pública y a la televisión nacional. Lo hace en tres cadenas de televisión diferentes y con tres objetivos distintos, pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la entrevista que le ha concedido a Bertín Osborne, junto al que inaugurará la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco, cadena con la que ha tenido y continúa teniendo embrollos legales, tanto él como su mujer, María José Campanario, y su hija, Julia Janeiro.

Como era de esperar, Belén Esteban no se ha mantenido al margen y, pese a que la persona que tienen en común le impide hablar de él, no ha podido evitar lanzarle algunas indirectas muy directas que no han pasado desapercibidas para la audiencia.

Raquel Bollo es otro de los rostros del universo Mediaset que ocupa hoy nuestro tema de conversación, y no precisamente para bien. Según ha publicado 'Lecturas', La andaluza acumula varias deudas en los últimos meses, y según la documentación a la que habría tenido acceso el citado medio, la deuda actual de Raquel superaría los 700.000 euros. Hoy analizamos todos los detalles sobre este asunto.

Por último, avanzamos el nuevo proyecto profesional de Marta Riesco después de que Antonio David confirmase públicamente que su ruptura con la periodista es definitiva y sin posibilidad de retorno.

