Paola Olmedo reta a Carmen Borrego: “Si quieres ejercer de abuela, no hables”

Si la relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, se atisba cada vez más insalvable, lo que le une a su nuera es casi imposible de recuperar. La colaboradora no quiere saber nada más de la exmujer de su hijo, quien le insultaba a través de audios filtrados cuando reinaba la paz, y que ahora hace lo propio en jugosas entrevistas. Después de hacer sus pinitos en el kiosco rosa, ha seguido los mismos pasos que su ex y ha concedido su primera entrevista en televisión, tan solo tres días después y con muchas ganas de avivar el fuego. Las llamas amenazan con descontrolarse y es que se ha vuelto a subir el nivel, para desgracia de Carmen. Paola Olmedo ha aceptado la propuesta que le ha hecho Ana Rosa Quintana para confesarse en ‘TardeAR’ en una charla que ha durado más de cuatro horas. El resultado se ha editado a contrarreloj para mostrar este lunes lo que se entiende como un nuevo desafío a su suegra.

Carmen Borrego Vamos a ver

La entrevista en su totalidad no se ha podido emitir, no tanto por falta de tiempo sino más por una estrategia de atraer al público para este mismo martes. En su lugar, después de horas cebando las píldoras que pronunciaría, se ha emitido un pequeño avance en el que se incluyen ya varias tortas a la suegra. La protagonista está con las emociones a flor de piel, pues la primera pregunta es “¿cómo estás?” y la respuesta es contundente: “Fatal”, expresa mientras rompe a llorar. “Ahora mismo estoy muy vulnerable a todo. Prácticamente nadie me ha visto llorar a mí. No puedo más. Nunca nadie me ha hecho tanto daño con esto. Quiero que acabe”, se lamenta Paola Olmedo de lo que está sufriendo en los medios, a la vez que vuelve a recurrir a ellos para mantener su historia en plena actualidad: “Cree que si habla y deja las cosas claras se va a acabar todo esto”, la excusan desde el programa de Telecinco.

Paola ahora se vende al público como víctima no solo de su suegra, sino al parecer también de su exmarido. La exclusiva por su embarazo sigue coleando y hay tantas versiones sobre la mesa que uno ya no sabe quién miente y quien maquilla la verdad. Carmen Borrego asegura que les ayudó a gestionar el reportaje y que ellos se echaron atrás cuando el contrato ya estaba firmado, la entrevista concedida y las fotos realizadas. Era tarde. Su hijo confirma que estuvo presente en la negociación, aunque no defiende las formas de su madre en este negociado. Ahora Paola da una nueva versión, diciendo que se enteró de la exclusiva el mismo día que salió publicada. No sabía que su entrevista con el anuncio de su embarazo saldría a la luz, aunque no habla del dinero que cobró por la misma.

Pero Paola Olmedo tiene mucho más que reprocharle a su suegra. Por ejemplo, en otro avance de su esperada entrevista para ‘TardeAR’, también le echa en cara lo que sucedió la última vez que se vieron antes de que emprendiese vuelo a Honduras para participar en ‘Supervivientes’. A la joven no le sentó nada bien que su suegra fuese a su casa a despedirse, llevando consigo un séquito de reporteros y cámaras. Algo de lo que la colaboradora dice no haberse dado cuenta, pero que su nuera no se cree: “Estaba toda la prenda en la puerta. Había seis personas allí. Y que la respuesta de ellos sea ‘no lo he visto, no hay prensa’. No me gusta que se me tome por tonta”. Aun así, la joven mantiene que ha tratado por todos los medios acercar posturas con su suegra, pero que su marido tampoco estaba por la labor de ponérselo fácil: “Le he pedido muchas veces a José María sentarme a hablar con su madre y él no ha querido”. Pero ahora que está todo roto y no hay opción de recuperar el buen rollito, tan solo le queda velar por la relación de su hijo con su abuela: “Es muy fácil decir yo no voy a hablar, pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela no hables, actúa”, le recrimina a Carmen Borrego. Este martes se verá cómo desarrolla estos ataques.