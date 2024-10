Paula Badosa pide perdón tras ser acusada de racismo en China: "No sabía que fuera una ofensa"

La tenista española Paula Badosa se ha visto involuntariamente envuelta en una polémica, después de que su entrenador Pol Toledo compartiera una foto en la que aparecía en un restaurante chino mientras hacía el gesto de rasgarse los ojos con unos palillos. Badosa, tras los comentarios que la tachaban de "racista", ha pedido perdón y ha asumido "toda la responsabilidad", reconociendo que ha cometido "un error" y reconociendo, además, que tiene "muchos amigos asiáticos". "Oh, no, por favor, no lo interpretéis así. Nunca pensé que se entendería de esa manera. No estaba imitando a la gente asiática, estaba solo bromeando con mi cara y mis arrugas. Amo Asia, con su gente, que es de mi favorita, y tengo muchos amigos asiáticos. Son los mejores", se disculpaba Badosa en su perfil de Instagram.

"No sabía que esto era ofensivo ni podía significar racismo, lo siento mucho. Asumo toda la responsabilidad y ha sido un error. Estos fallos me harán aprender para la próxima. Espero que lo entendáis... Os quiero a todos", ha concluido la ganadora de cuatro torneos del circuito profesional.

Por su parte, Pol Toledo decidió borrar la imagen de su perfil de Instagram aunque ha mantenido el carrusel de imágenes de Badosa tras su paso por el torneo WTA 1000, donde se quedó a las puertas de la final tras ser derrotada por Coco Gauff.