Paula Echevarría abre el álbum de fotos para dedicar a Miguel Torres una romántica felicitación

Miguel Torres está de celebración este 28 de enero por su 38 cumpleaños. Un día marcado en el calendario que no ha tardado en ser festejado por el exfutbolista. Su primera felicitación le llegaba en la noche del sábado, en mitad de su participación en “Bailando con las Estrellas”, concurso del que no ha recibido buenas noticias. Este domingo, sin embargo, las redes se han llenado de mensajes de apoyo y cariño, entre los que destaca la sentida felicitación de Paula Echevarría.

La pareja ha vivido un fin de semana muy intenso con motivo de este 38 cumpleaños. Sabiendo que la noche del sábado no podrían compartir una romántica cena debido a que Miguel se encontraría dándolo todo en la pista de baile, ambos decidieron adelantar un poco la celebración para iniciarla el pasado viernes. En el perfil de “Instagram” del deportista compartió: “Celebrar mi cumpleaños contigo es el mejor de mis regalos”, unas palabras que solo son las primeras de las muchas muestras de amor que se han estado profesándose estos días.

Este domingo la actriz española ha dejado muy claro lo importante que es para ella y para sus hijos. “Feliz cumpleaños mi amor. Qué orgullosa estoy de ti... Gracias por querernos y cuidarnos como lo haces. Eres el mejor novio y papichulo del mundo y cada año que pasa me gustas más” comenzaba diciendo Paula mientras mostraba algunas de las imágenes más tiernas y cariñosas de su álbum para recordar su mejor faceta como pareja y padres. “Te amamos hasta el infinito y más allá”, concluía de manera cariñosa y evidentemente orgullosa de él.

Paula Echevarría y Miguel Torres llevan cinco años juntos y son una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Ambos son padres de Miki, su primer hijo en común que ya tiene tres años, y Daniella, la primera hija de Paula fruto de una relación anterior con David Bustamante.

“Pues hasta aquí mi aventura en ‘Bailando con las Estrellas’. Ha sido un verdadero placer conocer el baile, aprender diferentes disciplinas, verme y sentir que algo en lo que me consideraba patoso puedo incluso disfrutar de ello”, se ha despedido de este modo Miguel Torres de su paso por el concurso. Si bien tanto él como su maestra de baile, Sandra Torremadé, mostraron conexión y química mientras deslumbraban al público al ritmo de “Sex Bomb”, no ha sido suficiente para los jueces: “Se ve que es bueno actuando, pero no bailando porque tienes que mejorar”, le decía la jueza Julia Gómez.

En esta publicación también ha destacado un sentido mensaje que Paula Echevarría le habría querido dedicar: “Puedes estar orgullosísimo de lo que has hecho mi amor. Desgraciadamente hay cosas que se escapan a la razón, pero eres mi campeón” le dice a su pareja tras despedirse oficialmente en su perfil de “Instagram” del concurso.