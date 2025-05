Miguel Torres habla de los sacrificios de ser padre y de los instantes que merecen la pena

La vida de Miguel Torres dio un giro inesperado cuando Paula Echavarría apareció en su vida. Al menos sí la segunda vez. Les presentó David Bustamante, ex de la actriz, al contratar el futbolista para un videoclip. Pero no fue hasta años más tarde, concretamente en enero de 2018, cuando comenzó su historia de amor. Ella venía de un divorcio convulso y él no se esperaba la repercusión mediática que tendría su romance, tras triunfar como futbolista.

Dos años después de sus inicios amorosos llegó al mundo su hijo. La intérprete ya era madre de una niña, pero le dio la oportunidad al jugador de convertirse en papá. Está encantado con esta tarea y bebe los mares por su hijo de cuatro años. Dejó el fútbol a nivel profesional, se centró en proyectos lejos del deporte y también iniciativas en el ‘star system’, donde cada vez tiene más presencia. Por ejemplo, será uno de los nuevos aspirantes a ‘MasterChef Celebrity’. Pero su relación con los medios es estrecha y ha concedido una nueva entrevista en la que pone el foco en su faceta como padre.

Miguel Torres, un papá volcado con su hijo

Largo y tendido ha hablado el chico de Paula Echevarría sobre su vida, sus proyectos e inquietudes personales. Lo hace para ‘Vanitatis’, en el que también ha dado pistas de cómo es su rutina como padre, uno de los papeles de los que más orgulloso está en su vida. Eso sí, reconoce que tiene una espinita clavada en el corazón, pues su hijo está creciendo sin haber visto a su padre triunfar como futbolista, pues colgó las botas: “Me hubiese gustado que naciese cuando yo aún estaba en activo, para que pudiera conocer de primera mano a qué se dedicó su padre con tanta pasión desde niño. Pero no fue así”.

Miguel Torres y Paula Echevarría. @pepinomarino

Aun así, Miguel Torres entiende que haberse jubilado del balón antes de la llegada de su hijo, en realidad, ha sido una oportunidad única para disfrutarle al máximo: “La vida, sin embargo, me brindó la oportunidad de serlo cuando tenía más tiempo para organizar mi vida. Y ahora, todo mi tiempo libre se lo entrego a mi familia y, sobre todo, a mi pequeño”. No disimula la ilusión que le hace descubrir el mundo a través de sus ojos y que el pequeño le tiene totalmente enamorado.

“Ser padre es el acto más profundo de humildad, porque desde ese instante tu vida deja de pertenecerte”, reconoce la pareja de Paula Echevarría a la citada publicación. Se abre sin tabúes y confiesa lo bueno y lo malo que entraña la tarea de traer vida al mundo y criarlos para asegurarse de que son felices: “La paternidad conlleva muchas responsabilidades, pero también momento de una belleza indescriptible”. Por ejemplo, cuando le ayuda en la cocina. Miguel Torres no solo ha aceptado la propuesta de ‘MasterChef Celebrity’, sino que además es quien cocina en casa, pues reconoce que a Paula es la parte que menos le apasiona. Para él es un momento único para compartir con su hijo, quien “empieza a distinguir entre lo saludable y lo que no lo es”, algo que le llena de especial orgullo.