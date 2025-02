Paula Echevarría desvela cómo es su verdadera relación con David Bustamante

Paula Echevarría visitó anoche "El Hormiguero" con motivo de sus próximos proyectos profesionales. Durante su visita, la actriz asturiana se sinceró sobre algunas cuestiones relacionadas con su vida privada y desveló cómo es su relación con David Bustamante, el padre de su hija Daniella.

La pareja anunció su separación en 2017, después de más de 12 años de relación. Tanto Paula Echevarría como David Bustamente han rehecho sus vidas tras su ruptura y la actriz ha formado una bonita familia junto a Miguel Torres, con el que fue madre en abril de 2021. A pesar de haber tomado caminos separados, ambos estarán siempre unidos por su hija.

Paula Echevarría en El Hormiguero. Gtres

Sobre su relación con David Bustamante, Pablo Motos le preguntó a la actriz si era verdad que su ex se puso en contacto con ella mientras estaba de parto de su segundo hijo. Paula Echevarría, muy tajante, desmintió esa información. "Es un dato falso", respondió la asturiana, aprovechando esta pregunta para desvelar cómo es realmente la relación que mantiene con su ex. "Me habrá llamado antes o después del parto porque hablamos mucho, tenemos una hija en común, y hablamos todos los días hasta veinte veces, pero en ese momento no lo recuerdo", añadió Echevarría.

Un flechazo

Ambos se conocieron en Lanzarote en 2005 y sufrieron un flechazo. Un año después, la pareja dio el "sí, quiero" el 26 de julio de 2006 por todo lo alto. En 2008 nació su primera y única hija en común, Daniella y en 2017, Paula y David anunciaron su ruptura. Después de más de 12 años de amor, la actriz y el artista tomaban caminos separados y llegaba a su fin uno de los matrimonios más queridos y admirados del panorama nacional.

Boda de Paula Echevarría y David Bustamante larazon

Casualidad de la vida, Paula Echevarría conoció a Miguel Torres durante el rodaje del videoclip de la canción "A contracorriente" en 2010. Años más tarde, el destino los volvió a juntar y a principios de 2018 oficializaron su relación sentimental. A día de hoy conforman una de las parejas más consolidadas de nuestro país y han formado una bonita familia juntos. De momento, ninguno de los dos piensa en pasar por el altar.