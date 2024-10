Pepe "El Marismeño": "Durante cinco años consumí hasta seis gramos de cocaína diarios"

Pepe "El Marismeño" ha acudido al pódcast de Juanje Diánez donde ha confesado su adicción a las drogas sobre todo cuando se enamoró de Carmina Ordóñez. A su lado comenzó una relación marcada por las adicciones. Ahora, alejado de ese mundo y centrado en su familia, el artista ha relatado que llegó a estar "cuatro o cinco años consumiendo hasta seis gramos de cocaína diarios".

Una adicción que creció al ritmo que lo hacía su popularidad. "Pegas un subidón de ego y eso multiplica la adicción". Además, ha revelado que grandes artistas como Rocío Jurado, Paco de Lucía o Alejandro Sanz acudían a sus conciertos. "El problema es que Rocío venía, se tomaba dos copas y se iba a las 5 de la mañana. Yo seguía más".

La situación se volvió tan insostenible que el cantautor llegó a plantearse el suicidio. "Me di cuenta de que lo había perdido todo e intenté quitarme del medio. Creía que no merecía vivir". "El Marismeño" ha llegado a confesar que llegó a robar dinero de su madre para comprar droga: "No se me olvida que yo le robé dinero a mi madre para consumir. No me podía subir a un escenario si no era con una raya encima".

"No existe nada peor que estar perdido. Conseguí dejar las drogas y ser feliz, pero no puedo decir que nunca más voy a consumir droga", ha admitido.

Además de ayudar a personas que tienen problemas con las drogas, "El Marismeño" dirige un chiringuito en Huelva y está feliz junto a su mujer, María José, "la mujer de mi vida" y su hijo, José Tomás.