Pepe Ruiz habla de la caída que “casi le cuesta la vida”, aunque se exagere

Todo trascurría con normalidad este lunes, 3 de marzo, para los asistentes a la gala de los Premios ‘La Terraza’. Un acontecimiento que reunió a un nutrido grupo de rostros conocidos en La Casa de Vacas de El Retiro de Madrid. Entre ellos estaba Pepe Ruiz, que no sabía la suerte que iba a correr esa jornada en la que perdió el equilibrio. El actor que daba vida a Avelino en ‘Escenas de Matrimonio’, papel por el que siempre será recordado por más trabajos que realice, acudía al evento en calidad de premiado. Cuando se anunció su nombre y se dispuso a abandonar su butaca para subir al escenario a recoger su galardón, sufrió una aparatosa caída que dejó a todos con el corazón sobrecogido. Un susto tremendo que le hizo terminar en el suelo, ante la preocupación de todos. “No ha pasado nada, soy un cómico. Simplemente se llama tener el foco de atención puesto”, bromeó al levantarse del traspiés para restar hierro al asunto.

Marisa Porcel en «Escenas de Matrimonio» larazon

Ahora, días después, Pepe Ruiz reaparece para detallar qué sucedió y cómo se encuentra. Lo primero que ha querido dejar claro en su intervención en ‘TardeAR’ es que se ha exagerado mucho su accidente. Lo dice mientras en el faldón del programa hablan de una caída por la que casi pierde la vida: “Se ha exagerado el tema de manera monumental. Ni estuve a las puertas de la muerte, ni nada de eso. Me caí, tuve mala suerte, porque claro, de repente un actor que va a recoger un premio y lo que hace es caerse antes de que le den el premio, pues ya es para que la gente no se quede sobrecogida, es un poco ridículo. Hice mi numerito, dije que es lo habitual que hago cuando llego a un escenario, lo primero es caerme”, trataba de echar mano al humor para que se restasen dosis de dramatismo al asunto.

También ha habido cierto desconcierto por los motivos que hicieron que Pepe Ruiz terminase por los suelos cuando se proponía a subirse al escenario. Quizá fuesen las ganas de tener su galardón en sus manos y la premura le jugó una mala pasada. Otros han dicho que se le cruzó un cable que se enredó en su pie y esto le hizo caer. Ahora él ofrece una versión alternativa: “Yo creo que fue un escalón de la escalerilla que habían puesto para el escenario, que era el doble de grande que el resto de los escalones, y había una luz relativa y debí tropezar ahí. Ahí hice mi pirueta y aquí me tenéis, a salvo”, subrayaba de nuevo que estaba mejor de lo que se había comentado, pues hubo quien le hacía cercano a la muerte por este traspiés.

Es más, el intérprete asegura que su vida no ha corrido el más mínimo peligro por su caída pública: “No, para nada, en absoluto. Tengo una pequeña cicatriz en la rodilla, un rasguño, no tengo nada más”. Quizá sí un poco el orgullo por caer delante de tanta gente en un momento tan decisivo, como era el anuncio de su subida al escenario para recoger un premio, entre los aplausos de los presentes. Algo por lo que está “encantado”, por el premio, claro está, no por haber terminado por los suelos. Nada que ver a hace dos años, cuando se cayó en la iglesia de San Ginés de Madrid y se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, por la que tuvo que pasar por quirófano y necesitar una prótesis para sanar, como así ha recordado Pepe Ruiz al confirmar que hay que tener cuidado y mirar por dónde se pisa.