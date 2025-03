La pesadilla de Jlo: el encuentro ¿profesional? de Ben Affleck y Jennifer Garner

Aunque el amor y la confianza entre Ben Affleck y Jennifer Garner parecieran ser cosas del pasado, la conexión entre ambos sigue siendo más que evidente. En los últimos meses, su relación ha tomado un giro inesperado, ya que el actor de "Pearl Harbor", ahora productor a través de su empresa Artists Equity, parece tener en mente una nueva colaboración profesional. Según fuentes cercanas a la pareja, el ganador del Oscar no solo ve en Garner una actriz de talento incuestionable, sino una musa potencial para sus próximas producciones.

"Ben tiene tantas ideas en la cabeza que siente que sabe exactamente qué hacer con ella", asegura una fuente a Daily Mail. "Cree que su verdadero talento aún no ha visto la luz, y que solo él puede encontrarle el material adecuado. Ella puede hacer tanto drama como comedia, y eso le abre un abanico de posibilidades"." La propuesta es tentadora, pero la historia entre ellos, marcada por años de altibajos, hace que no sea sencillo.

Garner y Affleck, quienes ya trabajaron juntos en Pearl Harbor (2001) y Daredevil (2003), no son ajenos a la industria, ni al peso de su propia historia compartida. El hecho de que Affleck se haya acercado a su exesposa para una colaboración profesional no es casualidad, pero también pone en evidencia las aguas turbulentas que aún subyacen en su amistad.

Sin embargo, este movimiento no es aislado. Affleck también eligió a su otra exesposa, Jennifer Lopez, para participar en sus proyectos, como las películas Unstoppable y Kiss of the Spider Woman, y como productora de su musical This Is Me... Now. En sus relaciones pasadas, Affleck ha logrado forjar un camino profesional que sigue desafiando lo convencional, transformando cada vínculo personal en una plataforma para nuevos comienzos.

A pesar de la aparente cordialidad entre Garner y Affleck, la realidad es que las cicatrices del pasado no se han borrado. Una fuente cercana a Garner revela que ella aún tiene "un miedo mortal de volver a enamorarse" de Ben. La traición de él, cuando se lió con la niñera de sus hijos hace una década, dejó una huella imborrable. "Ella lo ama, pero le preocupa que él la aplaste otra vez", añade la misma fuente.

Garner, que ha sido elogiada por su capacidad de mantener una imagen de dignidad frente a las cámaras, ha sido tajante sobre las lecciones aprendidas a lo largo de los años. En una entrevista con Vanity Fair en 2016, dejó claro el dolor que le causó el desmoronamiento de su matrimonio de diez años con Ben. Sin embargo, también expresó su deseo de no ser vista como la villana en la historia, pidiendo a la gente que no alimentara el odio hacia él.

En esa misma entrevista, Garner reflexionó sobre el amor que compartió con Affleck, dejando claro que, a pesar de todo, no se arrepiente de su decisión. "No me casé con la gran estrella de cine; me casé con él", confesó. "Y volvería a tomar esa decisión. Corrí a la playa para verlo y lo haría de nuevo. No puedes tener estos tres bebés y tanto de lo que teníamos." Para ella, Ben sigue siendo "el amor de su vida". "Es la persona más brillante que hay en cualquier lugar, el más carismático, el más generoso. Es un tipo complicado. Siempre digo: 'Cuando su sol brilla sobre ti, lo sientes'. Pero cuando el sol brilla en otro lugar, hace frío. Puede proyectar una sombra bastante fuerte".

A pesar del dolor y las dificultades, Garner nunca estuvo dispuesta a volverse contra el hombre con el que había esperado pasar el resto de su vida. "Todavía tenemos que ayudarnos mutuamente para superar esto", confesó a la revista.

Mientras tanto, la vida sigue su curso. Garner y Affleck se han mantenido en contacto, como lo demuestra una reciente salida en Los Ángeles, cuando fueron vistos abrazándose tiernamente mientras llevaban a sus hijos a un juego de paintball. La imagen de la ex pareja compartiendo un momento familiar parece contrastar con las tensiones que aún perduran entre ellos. El hecho de que ella aún no haya sido vista con su novio intermitente, John Miller, desde febrero, deja entrever que su corazón sigue estando dividido.

Por su parte, Affleck ha sido visto entrenando en Los Ángeles, quizás buscando el equilibrio en medio del caos de su vida personal. Sin embargo, la relación entre ellos no solo se trata de nostalgia, sino también de pragmatismo. El productor tiene una visión clara para el futuro, pero el amor, como siempre, es más complicado de lo que parece. Y aunque el retorno de Garner al cine bajo la dirección de Affleck podría ser una oportunidad, la pregunta permanece: ¿pueden realmente dejar atrás las sombras del pasado?