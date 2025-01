Jennifer Lopez y Ben Affleck ya están divorciados: así es el acuerdo económico

Jennifer Lopez y Ben Affleck ya están oficialmente divorciados. Cinco meses después de que la actriz solicitara la disolución de su matrimonio con el actor ya ha sentencia. El proceso se ha llevado de manera amistosa aunque no habían firmado acuerdo prenupcial y han debido repartir al cincuenta por ciento las ganancias obtenidas durante su matrimonio de dos años. La ya expareja ha firmado el pacto económico, por el que ninguno pasará ninguna manutención conyugal al otro, gracias a la intervención de la abogada de divorcios de las celebrities,Laura Wasser.

Así, el actor de "Pearl Harbor" mantendrá su participación en su productora, Artists Equity, que creó en 2022 en asociación con Matt Damon. El intérprete formó la compañía en noviembre de 2022, cuatro meses después de su boda con la cantante, produciendo desde entonces exitosos filmes como "Air", "Unstoppable", "The Instigators", "Small Things Like These" y "The Accountant 2".

Jennifer López y Ben Affleck Instagram

Por su parte, JLo mantendrá las ganancias obtenidas durante los proyectos que protagonizó durante su matrimonio con Affleck, entre los que están "Atlas", "This Is Me...Now", "The Mother", "Shotgun Wedding" y "Marry Me".

Se calcula que las ganancias acumuladas por el exmatrimonio asciende a 550 millones de dólares, de los cuales 400 los habría aportado la cantante.

Ben Affleck y Jennifer Lopez también han llegado a un acuerdo sobre la mansión que la pareja compró en Beverly Hills y que estaba valorada en 61 millones de dólares. La propiedad está a la venta y no está claro cómo se dividirá cuando se venda.

Cuando el divorcio se concrete en sentencia firme el próximo 20 de febrero, Jennifer pedirá quitarse oficialmente el apellido Affleck. La cantante alegó "diferencias irreconciliables" cuando solicitó el divorcio.