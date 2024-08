Ben Affleck y Jennifer López tienen los papeles del divorcio sobre la mesa

Desde hace unos meses, la estabilidad del matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López está puesta en entredicho. Son muchas las pistas que apuntan a que su unión se ha ido al traste, como es el hecho de que hace muchísimo que no se dejan ver juntos, en público ni en privado. Es más, mientras que ya han puesto a la venta su mansión en Beverly Hills, que servía como su hogar conyugal, él ya se ha comprado una nueva residencia de lujo por 19 millones de euros, mientras que ella continúa la búsqueda de su propia casa. Todo señala a que su separación no tiene marcha atrás. Es más, ya se da por seguro que van a firmar los papeles del divorcio, que ya estarían puestos sobre la mesa, para disolver definitivamente su unión y emprender caminos por separado. Algo que ya llevan haciendo mucho tiempo, pero desean hacerlo sintiéndose libres de sus propios pasos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck saliendo del hotel Crillon, el 23 de julio de 2022 en París, Francia. Foto por ABACAPRESS.COM GTRES

“Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos”, asegura una fuente cercana a la pareja al ‘Daily Mail’. Una persona que sabría de sus movimientos y que asegura que el siguiente paso que está estudiando el ya exmatrimonio es cómo dar la noticia al mundo. Se estudia la opción de redactar un escrito conjunto, pero habría que acordar qué se pone, si dividen culpas y se muestran ambiguos, o ponen las cartas sobre la mesa y reconocen qué ha sucedido para que su vínculo se rompa un año después de jurarse amor eterno: “En ese momento emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron”, deslizan desde su círculo más próximo.

No es la única fuente que ha querido hablar con el diario sobre la situación sentimental de Jennifer López y Ben Affleck. Al parecer, la cantante ha luchado para mantenerse al lado de su marido, aunque no estaba dispuesta a pasar por alto algunas cuestiones básicas. Entre ellas estaría una posible recaída del actor en sus adicciones y fantasmas del pasado, lo que le habría hecho que JLo pidiese ayuda a su exmujer, Jennifer Garner. Pero tras meses tratando de reconducir su matrimonio y reconectar sentimentalmente, finalmente han tirado la toalla: “La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado”, mantienen. Es triste, pero parece que separados podrán encontrar la paz que juntos no sienten, pese a que hace poco encarnaban el triunfo mismo del amor, tras darse una nueva oportunidad años después de separar sus caminos veinte años atrás.