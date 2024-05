La petición de Bárbara Rey para Ángel Cristo y la defensa de Carmen Borrego: “Hay que ayudarlo”

La noticia de la expulsión fulminante de Ángel Cristo Jr. de “Supervivientes” por su fuga a la otra punta de la isla ha recorrido los platós de televisión. Un acontecimiento que nunca se había visto en el reality más salvaje de la televisión y por el que se han tenido que desplegar las Fuerzas Armadas de Honduras.

Durante más de tres horas estuvo “en paradero desconocido. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa (...) La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros hasta que al final fue localizado en perfecto estado”, decía Carlos Sobera sobre la situación. Tras conocer las medidas que habían tomado desde la organización del concurso se ha buscado la opinión de todos aquellos que de una manera u otra habían formado parte de su círculo. Hasta su pareja Ana Herminia, que ha decidido mantenerse alejada del foco mediático, se ha pronunciado en redes sociales.

En el programa de “Así es la Vida” se han puesto en contacto con Bárbara Rey para que se pronunciara sobre los últimos acontecimientos que ha protagonizado su hijo: “No lo he visto porque anoche me dieron el premio Limón. ¿Pero él está bien, no?”, arrancaba con un tono de preocupación. “No voy a hablar del tema, pero lo fundamental es que lo voy a seguir queriendo me haga lo que me haga toda mi vida. Aunque me clavara un puñal. Por encima de todo voy a querer a mi hijo”, explicaba la vedette que durante los últimos meses ha tenido serios enfrentamientos mediáticos con Ángel Cristo Jr.

Sin embargo, su mensaje no ha quedado ahí. Ahora se ha dirigido a los colaboradores de “Así es la Vida” para hacerles una petición personal: “Es mi hijo y lo quiero mucho, no le ataquéis mucho”, decía al programa que más eco se había hecho de los vaivenes que habían protagonizado madre y primogénito.

Ángel Cristo, obligado a abandonar 'Supervivientes' tras su desaparición voluntaria Europa Press

Lo cierto es que muchos han sido los que ponían a Ángel Cristo en el centro de todos los males de Bárbara, pero hoy Carmen Borrego ha roto una lanza en favor del exconcursante de “Supervivientes” en la que dejaba claro que no pensaba seguir atacándolo: “Ángel Cristo ha traspasado todos los límites, pero es que él no está bien. A las personas que no están bien hay que ayudarlas no atacarlas”, concluía antes de añadir que “él sabía perfectamente las consecuencias que iban a tener sus actos”.