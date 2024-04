¿Por qué Ángel Cristo Jr. no podría ser expulsado de 'Supervivientes 2024'?

'Supervivientes 2024' ha sido testigo de una polarización entre los espectadores respecto a la permanencia de Ángel Cristo Jr. en la isla. Con cuatro salvaciones, tres de ellas consecutivas en las galas de los martes, 'Tierra de Nadie', el hijo de Bárbara Rey se ha convertido en un concursante que genera opiniones encontradas entre el público.

En la última gala del programa, la polémica se avivó tras una intensa discusión entre Ángel Cristo Jr. y Miri, un momento que no pasó desapercibido para la audiencia. Incluso la pareja del concursante, Ana, manifestó su desaprobación ante su actitud: "No me gustó, hay cosas que no voy a defender, está acostumbrado a hacer todo, pero hay que saber delegar. Pierde las formas". A pesar de las críticas hacia su comportamiento, Ángel Cristo Jr. logró ser indultado en la noche de nominaciones.

Este hecho ha suscitado reflexiones entre los seguidores del programa, así como entre los propios colaboradores del mismo. Uno de los últimos que se ha pronunciado sobre esta situación es Joaquín Prat, quien plantea la dicotomía entre las diferentes facetas del concursante y la percepción que tiene el público de él. "Tiene dos caras y la audiencia le salva porque ‘Supervivientes‘ no pone estos vídeos antes de la salvación. Si fuese así, la audiencia se lo carga", comentó Prat. Por su parte, Pepe del Real criticó la supuesta manipulación por parte de la organizacióndel programa, insinuando que se podría "estar protegiendo" a Ángel Cristo. Sin embargo, Isabel Rábagodefendió al concursante, argumentando que la audiencia "lo respalda por su desempeño en las pruebas y su aportación de contenido al programa".

El debate sobre la permanencia de Ángel Cristo en 'Supervivientes 2024' recuerda a situaciones pasadas, como la de Carmen Borrego, quien también generó opiniones divididas entre el público. Según Prat, Ángel Cristo Jr. podría ser considerado la "némesis" de Borrego, lo que explicaría su continua salvación por parte de la audiencia.