Pillamos en Wimbledon a Carlos Alcaraz con la "hijastra" de Cayetano Rivera

Carlos Alcaraz se postula como uno de los favoritos para hacerse con la victoria este domingo 14 de julio en la final de Wimbledon. Ya lo hizo el año pasado, cuando recibió de la princesa de Gales el anhelado trofeo. No parece que este año vaya a producirse la misma estampa, y no porque él no tenga papeletas para ganar, sino porque Kate Middleton se encuentra recuperándose del cáncer que padece, una enfermedad que la ha alejado por completo de la vida pública.

Mientras, Alcaraz se prepara para la gran final, aunque no todo es entrenamiento estos días en la ciudad de Wimbledon. Recién llegado de Roland Garros, el equipo del tenista le anima a despejar su mente algunos momentos para que no llegue a saturarse. De hecho, está siguiendo los pasos de sus compañeros deportistas hacia la final de la Eurocopa, que también se disputará este domingo entre España e Inglaterra, una jornada cargada de emoción que puede acabar con el país sumido en una doble celebración.

El caso es que entre torneo y entrenamiento, Alcaraz saca tiempo para encuentros sociales y charlas animadas con rostros muy conocidos. Ayer disfrutó de un agradable rato junto al piloto de Fórmula 1 francés Pierre Gasly, un ídolo al que por fin pudo conocer. "Fue genial", dice el murciano.

Carlos Alcaraz con Pierre Gasly en Wimbledon Redes sociales

Una cita a la que también se unió Francisca Cerqueira, conocida como Kika, y Manuel Cerqueira Gomes, un hombre desconocido pero que por sus apellidos también parece pariente de la joven modelo e influencer.

Ella es hija de Maria Cerqueira, la presentadora portuguesa con la que Cayetano Rivera mantiene una relación desde hace más de un año. Su romance se confirmó a principios de 2023, poco después de conocerse el divorcio del torero y Eva González, y desde entonces se han ido consolidando como pareja.

Carlos Alcaraz con Pierre Gasly, Kika Cerqueira y Manuel Cerqueira en Wimbledon Redes sociales

De hecho, Kika Cerqueira parece una más en la familia de Cayetano y se lleva a las mil maravillas con su hija Lucía. Es más, las dos protagonizaron el año pasado la campaña de una conocida marca de gafas de sol, un evento en el que derrocharon complicidad.

De igual modo, Lucía Rivera también ha hecho muy buenas migas con María Cerqueira, la pareja de su padre. Las dos se siguen en sus respectivas redes sociales e incluso se publican comentarios cariñosos que dan buena muestra de lo bien que se llevan, una cercanía que nunca pudo palparse entre la joven y Eva González, la madre de su hermano pequeño Cayetano.