Lucía Rivera muestra con María Cerqueira la complicidad que nunca tuvo con Eva González: “Mi am”

A principios de marzo de este 2023 se daba a conocer que Cayetano Rivera había rehecho su vida sentimental tras su ruptura con Eva González junto a María Cerqueira, una presentadora portuguesa. Desde entonces, la pareja ha sido vista derrochando amor en varias ocasiones, y parece que la joven lusa ya es una más en el entorno más cercano del torero. De hecho, parece haber hecho muy buenas migas con Lucía Rivera, la hija que el diestro tiene con Blanca Romero, y las dos muestran una buena sintonía que la modelo nunca tuvo con la conductora de “La Voz”.

Los rumores de que entre ellas existía cierta tensión existieron durante todo el matrimonio de Eva González y Cayetano Rivera, y se confirmaron tras la publicación de “Nada es lo que parece”, el libro autobiográfico de Lucía Rivera entre cuyos capítulos puede encontrarse el siguiente párrafo: “Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, sólo disimuló su desagrado hacia mí. Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido”.

La conexión que Lucía Rivera y Eva González no pudieron entablar a lo largo de años de relación parece haberse formado en solo unos meses en el caso de María Cerqueira. De hecho, la pareja y la hija de Cayetano Rivera se siguen en sus redes sociales, donde acaba de producirse una nueva muestra de esa sintonía.

La modelo acaba de compartir una fotografía en la que aparece junto a su padre, una bonita estampa que ha hecho las delicias de la portuguesa. “Dios mío de los cielos”, ha comentado en señal de admiración, unas palabras a las que Lucía Rivera ha respondido: “Mi amor”.

Una buena sintonía que de seguro agrada a Cayetano Rivera, feliz de que su pareja pueda ser más que una madrastra para su hija.