Dos nuevas chicas aparecen para dejar a Rauw Alejandro de infiel ante Rosalía

Rauw Alejandro tenía la intención de frenar las especulaciones surgidas a raíz del anuncio de su inesperada ruptura con Rosalía. Lo hacía mediante un comunicado de prensa emitido en su cuenta personal de Instagram, donde quiso no solo confirmar que efectivamente sus planes de boda con la catalana se habían ido al traste, sino también intentar hacer un llamamiento a la cordura, pues mantiene en todo momento que él no ha sido infiel y que en el final de su romance no han intervenido terceras personas.

Rauw Alejandro y Rosalía Instagram

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, mantenía el artista cuando confirmó que “hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”. Eso era quizá cuando el nombre de Valeria Duque, una espectacular modelo colombiana, sonaba con fuerza en los mentideros del cuore como posible implicada de un rumoreado triángulo amoroso. Pero ahora surgen otras presuntas amantes con las que el puertorriqueño habría sido desleal a su pareja.

Ahora, dos nuevas supuestas conquistas rezan en el currículum amoroso de Rauw Alejandro, solapándose con su relación con Rosalía. Una ha sido situada en Medellín, Colombia, hace ahora un año y medio atrás, mientras que la otra habría tenido lugar en Miami, Florida, tan solo hace cuatro meses. Al menos eso es lo que mantiene Leticia Requejo en ‘El programa de AR’ en la mañana de este jueves, aunque no ha querido poner nombre a estas mujeres que habrían supuesto una tentación imposible de esquivar para el cantante.

Story de Rosalía Instagram

Según la reportera de Telecinco, la decisión fue tomada “entre el 20 y el 28” del mes pasado. Una determinación radical que planteó la propia Rosalía al tener conocimiento de lo que su chico hacía a sus espaldas: “Ha sido la catalana la que ha decidido poner punto final a su compromiso y a la relación de tres años. Me dicen que Rosalía está fatal”. Pese a todo, la cantante ha querido salir en defensa de su ahora examado, con su correspondiente comunicado vía Instagram: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, zanja.