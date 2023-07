Rauw Alejandro confirma su ruptura con Rosalía con un detalle bomba

Giro inesperado en la polémica ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, ahora que el cantante ha roto su silencio al fin para dar por ciertos los rumores de ruptura, aunque acallar otras voces que, según él, no están bien encaminadas. El pasado martes, todos los medios se hacían eco de la noticia del fin de la relación entre la pareja de artistas, así como de sus planes de boda anunciados meses atrás. Tres años de amor que se quedaban por el camino, como así señalaba la revista ‘People’ en exclusiva. Pero parece que no han sumado tantos meses como todos creíamos y es que el puertorriqueño ha tomado la palabra para confesar que el ocaso de su idílico romance se produjo mucho antes.

Rosalía y Rauw Alejandro en la gala de los Latin Grammy John Locher John Locher/Invision/AP

Ha sido el propio Rauw Alejandro el que ha salido a la palestra pública para confirmar que está soltero y que Rosalía ya forma parte de su pasado. Lo ha hecho a través de un escueto, pero contundente, comunicado de prensa publicado en su cuenta oficial de Instagram: “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, comienza a explicar el intérprete de ‘Todo de ti’, antes de soltar la gran bomba: “Hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”.

Para evitar más especulaciones sobre los motivos que han empujado a la pareja a poner fin a su noviazgo, pues unos hablaban de intromisión de la familia de ella y otros la aparición de una espectacular modelo colombiana de nombre Valeria Duque, él ha querido tomar la iniciativa y zanjar con la rumorología. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, sentencia con rotundidad, para acallar las voces que le señalan como desleal a Rosalía.

Rosalía y Rauw Alejandro confirman su relación Instagram

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, cierra con evidente dolor Rauw Alejandro por tener que confirmar que su amor por Rosalía ya forma parte del pasado. De hace varios meses atrás, concretamente.