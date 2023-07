Gerard Piqué conoce la fórmula secreta del amor (y no la usó con Shakira)

Gerard Piqué ha sido señalado desde su ruptura con Shakiracomo un hombre frío que no supo valorar el amor que la colombiana le ofrecía. Ella misma se ha desahogado extensamente a través de sus últimas canciones, dejando claro que su ex no ha sabido estar a la altura de las circunstancias en el terreno amoroso, entre otros dardos envenenados lanzados con buen ritmo y que ahora todos bailan en las discotecas. Pero parece que el futbolista no está de acuerdo con la artista, él sabe perfectamente qué encierra la palabra amor, pues este sentimiento lo ha descubierto recientemente al lado de su nueva pareja, Clara Chía. Tan seguro está de ello, que incluso se permite la licencia de dar consejos sobre esta materia, lo que quizá haya crispado los nervios de la colombiana. Otra vez más.

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía La Razón Gtres

Ha pasado ya un año desde que la idílica relación que todos creían que mantenían Gerard Piqué y Shakira estalló por los aires y entró en el terreno de juego la joven Clara Chía. Una polémica que ha provocado ríos de tinta y ha ocupado infinidad de horas en los platós de televisión. Pero parece que las aguas se han apaciguado y que el amor ha triunfado entre el futbolista y su nueva novia, lo cual queda demostrado con las píldoras románticas que él le lanza a su chica desde las tertulias de la ‘King League’ y que siempre dan mucho que hablar. Aunque este espacio está dedicado exclusivamente al fútbol, en ocasiones nos regalan momentos tan icónicos como este, en el que el catalán ha llegado incluso a dar recomendaciones para ser un novio perfecto.

Ibai Llanos es buen amigo del futbolista, pero a veces también es tan picajoso que le mete en líos incómodos, como ahora que le ha pedido en plena tertulia que diese “un consejo de amor”. Piqué se divierte tratando de salir airoso de estas situaciones y no ha dudado en aprovechar la ocasión para dejar claro qué es lo que hace con Clara Chía para que la llama de su pasión no se apague nunca, como sí le sucedió con Shakira: “Hay que decir a tu pareja que la amas cada día. San Valentín yo ni lo celebro, porque cada día para mí es San Valentín”, decía resuelto, consiguiendo el aplauso de sus compañeros de debate futbolística.

Gerard Piqué Kings League

Como decíamos, no es la primera vez que Gerard Piqué aprovecha el altavoz que supone la ‘King League’ para lanzarle declaraciones de amor a su amada y compañera de trabajo en Kosmos. Tan solo unos días atrás, el futbolista aseguraba sin problema alguno que había “encontrado el amor”. Con esto dejaba claro la ilusión que ha depositado en el triunfo de esta relación, a pesar de que constantemente haya sido puesta en entredicho de forma pública. Quizá los constantes ataques musicales de Shakira les haya unido más si cabe y ha reforzado una unión que, para muchos, era tan solo una aventura pasajera después de diez años de amor, que el tiempo está demostrando que entre ellos los sentimientos son más fuertes que todo eso. Parece que ha triunfado el amor, aunque Shakira tenga su propia opinión.