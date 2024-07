El plan de amigas de María José Suárez y Eva González tras el escándalo de Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez ya ha comenzado su nueva vida de soltera tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. La modelo ha cerrado para siempre este capítulo de su vida y afronta su primer verano como soltera después de 3 años con el jinete. Después de su entrevista en "¡De viernes!", la sevillana ya no tiene nada más que hablar sobre el escándalo en el que se ha visto envuelta las últimas semanas y ha dado carpetazo al que fue su expareja, mostrándose más fuerte y decidida que nunca.

Tras haber contado su versión de la historia y de haber expuesto, punto por punto, todo lo ocurrido con Escassi, María José Suárez se siente tranquila y no tiene nada más que decir al respecto. Ahora que se ha rebajado la presión mediática después de haber acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país, ha retomado su vida y está en proceso de recomponerse.

María José Suárez disfruta de una velada con Eva González y unos amigos tras su ruptura con Escassi Instagram

Ayer, María José Suárez disfrutó de un plan con amigos en Sevilla, entre los que se encontraba Eva González, a la que está muy unida. La pandilla estuvo tomando unas copas en una terraza de la ciudad y no han dudado en compartir en Instagram una fotografía de la velada. En ella, todos aparecen de lo más felices, incluida María José Suárez, que ha vuelto a recuperar la sonrisa tras la polémica que le ha salpicado tras su ruptura con Escassi. "Amigos os amo", ha escrito la modelo junto a la instantánea.

Y es que no hay nada más curativo que pasar tiempo con los amigos y la gente y María José Suárez se ha refugiado en suyos después de haber vivido las semanas complicadas de su vida. No ha pasado ni un mes desde que la modelo anunció su ruptura con Escassi en Instagram con un escueto pero tajante mensaje. Ese día, la que fue Miss España 1996 no se imaginaba todo lo que le esperaba. Ahora, por fin, respira de cierta tranquilidad.