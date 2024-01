Poty: "David Bustamante y yo no nos hemos vuelto a ver desde que se separó de Paula, y me da mucha pena"

Tras vivir unas Navidades marcadas por el incendio del restaurante de su familia y los robos posteriores de los alimentos que se guardaban en las cámaras frigoríficas del local siniestrado, Javier Castillo, conocido popularmente como Poty, se ha reincorporado a sus labores televisivas en Antena 3 Internacional y Telemadrid. En la autonómica ejerce de jurado en "La, la, la", un talent show musical, y "Con sabor a Madrid" enseña las peculiaridades de los pueblos de dicha Comunidad. Además, en la otra cadena presenta "Show business televisión", en el que ha entrevistado a personajes tan populares como Lolita, Raphael, Carlos Latre o Nacho Cano.

- Su madre tiene noventa y dos años. ¿Como se encuentra tras vivir en primera persona el incendio?

- Afortunadamente, bien. Es una mujer con una gran fortaleza. Pero se puede imaginar el dolor al ver incendiarse un local que fundaron ella y mi padre hace sesenta años, y encima los robos…

- Me han contado que fue usted paracaidista.

- Sí, y era el cabo primero más joven del Ejército español. Y el año pasado me nombraron Embajador Marca Ejército de España. Iba a visitar a nuestras tropas en el Líbano, pero el mismo día del viaje estalló la guerra de Israel en Gaza y anularon la visita por el peligro que conllevaba.

- David Bustamante era como su hermano, pero desde su ruptura con Paula Echevarría acabaron distanciados. ¿Ha recuperado su amistad?

- No, la verdad es que, desgraciadamente, no nos hemos vuelto a ver desde entonces, y me da mucha pena, porque siento un gran cariño hacia David. Mi opinión sobre él no ha cambiado para nada…

- En cambio, es uno de los mejores amigos de “El turronero”.

- El año pasado le monté una gala espectacular en la fiesta de su cumpleaños. Puse un cuerpo de baile de cuarenta bailarines, hice cantar a Paz Padilla, Santiago Segura, Carlos Latre… fue un fiestón espectacular.