Preocupación por la cantante María Isabel tras sufrir una intoxicación alimentaria

Desde que se dio a conocer cuando solo era una niña con "Antes muerta que sencilla", el hit que le valió la victoria en Eurovisión, María Isabel ha vivido bajo el foco mediático. Su presencia ante la opinión pública se ha duplicado en los últimos meses gracias a sus trabajos en programas de televisión como "Bailando con las estrellas" y su constante actividad en redes sociales.

Solo en su cuenta de Instagram, la cantante acumula más de 350.000 seguidores, con quienes comparte imágenes y demás contenido relativo a su trabajo o su vida personal. María Isabel actualiza su perfil con frecuencia, un ritmo que se ha visto frenado en las últimas horas por un problema de salud.

Sus seguidores han mostrado cierta preocupación ante la desaparición de María Isabel de sus redes sociales, y la artista de Ayamonte se ha visto obligada a dar explicaciones y lanzar un mensaje tranquilizador.

"Hola bonitos, hoy no he pasado por aquí porque anoche me intoxiqué con un alimento y llevo un día horrible", ha comenzado explicando María Isabel. La cantante lamenta, además, que ha tenido que pasar todo el día acostada, una situación que no había sufrido desde que se convirtió en madre en febrero de 2023. "Es el primer día desde que tengo a Daliana que me quedo en la camita, pero es que soy un pañuelo, de verdad", indica.

Ahora, solo le queda seguir "las recomendaciones médicas" y descansar para recuperarse por completo de una intoxicación alimentaria que por fortuna no ha alcanzado mayor gravedad.

Familia feliz

María Isabel ha contado en este momento delicado con el apoyo de su pareja, Jesús Marchena, con el que mantiene una consolidada relación desde hace varios años. Juntos han formado una bonita familia junto a Daliana, la hija de un año que tienen en común. La pequeña llegó al mundo un 14 de febrero, el Día de los Enamorados, una jornada muy especial que llenó de alegría a los padres primerizos. "Me va a explotar el corazón de tanto amor", dijo días después mientras disfrutaba del primer paseo en carricoche con su bebé.

La cantante presume de su niña en redes sociales siempre que puede, aunque protege su privacidad y evita mostrar el rostro de la menor. "Son mi vida entera, mi sonrisa de cada día y mis ganas de todo", dijo María Isabel sobre su pareja y su primogénita.