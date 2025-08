El proyecto policial que afecta a Isa Pantoja

Apartado del mundo de la moda, Asraf Beno quiere dar un rumbo muy distinto a su futuro profesional. El marido de Isa Pantoja está preparando las oposiciones a Policía Nacional, aunque este verano se centra más en el cuidado de su mujer y de su hijo, Cairo. Retomará los estudios a principios de septiembre: “Sigo estudiando para Policía Nacional, lo estoy haciendo online y este año me lo estoy tomando con tranquilidad, para conocer conceptos y para que no se me haga muy difícil. Pero en septiembre me voy a poner a tope y a ver qué tal sale. No es una cosa fácil, de un día para otro, es un proceso, es una oposición y, para mí, que no tengo mucho hábito de estudio, me cuesta un montón, pero lo conseguiremos”.

Isa califica a su marido como “un padrazo, disfruta muchísimo con nuestro hijo y me ayuda en su cuidado a diario”.

Es más, Asraf le ha pedido a la hija de Isabel Pantoja que se plantee un tercer embarazo, y ella está completamente de acuerdo en aumentar la familia a corto plazo. La armonía reina en su matrimonio, y la felicidad de ser padres ha afianzado una unión que parece perfecta.

Asraf Beno con su hijo Cairo e Isa Pantoja Instagram

Isa fue madre primeriza a los dieciocho años, durante su noviazgo con Alberto Isla. Y Asraf es un segundo padre para Albertito, el hijo mayor de su pareja.

Los padres y hermanos de Beno se vuelcan con este último y con Cairo, nada que ver con la absurda actitud de una Pantoja que ignora totalmente a sus nietos y a sus hijos.

Isa ya ha dejado muy claro que su verdadera familia es la que forma con Asraf y los niños, y que no piensa mover un dedo para recuperar el cariño de una madre que no quiere saber nada de ella. La quiere en la distancia, eso sí, pero el dolor que le produce este distanciamiento es muy profundo.