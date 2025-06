Isabel Pantoja, "tocada" tras el nacimiento de su nieto Cairo

Isa Pantoja y Asraf Beno atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida. Su primer hijo en común -la influencer ya tenía otro, Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla-, nació la semana y recibió el nombre de Cairo. El matrimonió compartió su alegría a través de sus redes sociales y sus seres queridos se sienten emocionados por la llegada del bebé, desde su tío Anuar -el hermano de Asraf- y el resto de la familia paterna, mucho más discretos que los Pantoja.

Las rencillas familiares que dividen a la mediática saga han provocado que Anabel Pantoja, prima de Isa, sea la única que ha felicitado públicamente a la pareja por el nacimiento de su hijo. “Por fin llegó mi sobrino. Eres una campeona. Te quiero”, dijo en redes sociales”.

Isabel Pantoja, "tocada" tras el nacimiento de su nieto

Unas bonitas palabras que contrastan con el silencio ensordecedor de parte de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. No es solo que no hayan enviado una felicitación pública, sino que tampoco lo han hecho en privado.

En este sentido, la periodista Letizia Requejo arrojó algo de luz en el programa “TardeAR” sobre la reacción de la tonadillera al enterarse del nacimiento de su nieto. Por lo visto, fue su hermano Agustín quien le informó de que volvía a ser abuela, y aunque la cantante “se quedó tocada”, la periodista asegura que no tiene intención alguna de ponerse en contacto con su hija para acercar posturas.

El enfrentamiento con sus hijos ha afectado a su relación con sus nietos, que es lo que más duele tanto a Isa Pantoja como a Kiko Rivera. Abuela de cinco nietos, sus hijos la acusan de no preocuparse por ellos y de ni siquiera llamar de vez en cuando para preguntar cómo se encuentran.

“Lo pasamos muy bien, lo celebramos con quien pudo venir. A mi madre no la invité porque sabía que no iba a ir. Es que una persona que se desentiende de cumpleaños, de Navidades, etcétera y entiendo que no iba a venir a la comunión. Yo no la espero, y creo que mi hijo tampoco. Si pasa cualquier cosa, ya sea buena o mala, no va a haber ese contacto por su parte”, lamentó Isa Pantoja en mayo del año pasado, cuando celebró la comunión de su hijo mayor y su madre no se presentó.

Además, las últimas informaciones apuntan a que Isabel Pantoja estaría preparando su mudanza a República Dominicana, una distancia física que la separaría más todavía de sus hijos y nietos.