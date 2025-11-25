Fabiola Martínez defiende a Bertín Osborne ante los ataques de Gabriela Guillén: "Es padre de seis hijos"

Los Javis nos han enseñado estas semanas que la amistad y el cariño pueden prevalecer tras una ruptura, aunque no son los primeros examantes que mantienen una buena relación pese a haber tomado caminos separados. Otros separados bien avenidos son Fabiola Martínez y Bertín Osborne, que anunciaron su divorcio en enero de 2021, pero desde entonces siguen unidos por el bien de sus dos hijos en común. Además, ella también guarda un vínculo muy estrecho con las tres hijas del presentador y Sandra Domecq: Eugenia, Claudia y Alejandra.

Por esto no extraña que Fabiola, que siempre evita entrar en polémicas -sobre todo cuando no le corresponden-, haya dado un paso al frente en esta ocasión para defender a Bertín Osborne de los ataques de Gabriela Guillén. La paraguaya ha vuelto a señalar al presentador por no interesarse en el hijo pequeño que tienen en común, quejándose de que ni siquiera se preocupa de ir a verle.

En este sentido, Fabiola ha recordado a Gabriela que su visión de Bertín como padre puede ser muy diferente a la que tiene ella. “Cada uno tiene su realidad que yo respeto, pero él no es padre solo de uno, él tiene seis hijos, ¿sabes? Y pues no sé, hay que hacer balance. Yo no puedo opinar porque no he vivido su realidad, entonces no puedo opinar sobre ello, pero yo tengo otro concepto de él como padre”, ha comentado ante las cámaras de la agencia Europa Press, dejando claro que, bajo su punto de vista, su exmarido sí es un buen padre.

Fabiola Martínez da la cara por Bertín Osborne como padre Europa Press

Aun así, Fabiola Martínez ha reconocido que “todo es mejorable”, bromeando con que es capaz de “sacar alguna que otra pega” a Bertín si se pone “a hacer una lista”. Pese a todo, no escatima en palabras de cariño hacia el padre de sus hijos: “Bertín y yo nos conocimos hace casi 25 años, y son muchas cosas vividas. Nos queremos de otra manera, pero ahí está el cariño y el respeto. El amor evoluciona, yo a él lo veo ahora de muchas otras formas que quizás antes no lo veía. Me he quitado mucha niebla del día a día y no puedo evitar sentir cariño por él, me ha dado lo más bonito de mi vida que son mis hijos, y a nivel profesional me ha dado una oportunidad que quizás de otra manera no lo hubiese tenido tan fácil”.

Soltera feliz

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Fabiola reconoce que, en ocasiones, echa en falta la compañía masculina, pero insiste en que en este momento vital esta más centrada en ella y en su propia estabilidad que en la búsqueda de un nuevo amor. “En cierta forma a veces siento tristeza porque me gustaría, por otro lado digo pues menos mal porque ahora sería una novia de caca porque no tengo tiempo, no tengo tiempo para nadie, solo para mí, entonces si tienes a alguien hay que quererlo, hay que cuidarlo, hay que atender. Y yo ahora no estoy para eso. Mi objetivo es mi estabilidad económica y sacar adelante mi empresa, emprender es dificilísimo y no se puede tener todo”, lamenta.