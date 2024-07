¿Qué fue de la triunfita Verónica Romero? Su verdadera relación con sus excompañeros y su dardo a 'Supervivientes'

Operación Triunfo fue sin dudas el 'boom' del 2001. Además de resucitarse canciones desconocidas por el público más joven, la imagen de los concursantes plagaba las revistas y cubría las carpetas de las y los adolescentes, convirtiéndose la pregunta '¿A ti quien te gusta de OT ?' en todo un punto de referencia para los púberes.

Verónica Romero fue una de las concursantes finalistas de la primera edición. Conocida por su estrecha amistad con Rosa López (la ganadora) y por ser una de las concursantes que más veces fue nominada, Verónica actualmente mantiene una vida alejada de los focos mediáticos. Ha sido en una entrevista en el podcast de 'Me falta calle' donde la cantante se ha sincerado sobre las cuestiones que más preocupan a sus fans.

Su relación con los 'triunfitos'

Preguntada sobre su actual relación con sus excompañeros, Romero no ha maquillado la realidad: "Es imposible que tengamos una relación super love, super happy, porque pasa en todas las familias. Yo creo que es sano y es sano cuando tienes un problema, hablarlo con los compañeros", ha confesado. No obstante ha aclarado que a pesar de todo, cuando se reencuentran siente "euforia" y vuelve a "bromear con los chicos siempre".

Asimismo, Verónica no ha tenido problemas en eludir preguntas a su actual vínculo con algunos de los extriunfitos en concreto. "Con algunos tengo más afinidad que con otros, incluso a momentos, ha reflexionado". Por ejemplo, ha señalado que con Juan Camus no tiene relación y que con Geno pasó de estar muy unida durante la gira pero que que "las vidas" las separaron" hasta que Fórmula Abierta las ha vuelto a unir. "Lo mismo me ha pasado con Rosa, ahora nuestros caminos son diferentes y nuestra relación es diferente", ha manifestado.

Además, la que fue finalista, ha recordado al fallecido Álex Casademunt, con quien tuvo "un rollete", algo desconocido para el público hasta que los dos los confesaron en 'OT: el reencuentro'. "Siempre te quedas con lo bueno de la gente porque esa es su verdadera esencia. Y Álex era un torbellino, que siempre llenaba todo con su energía. Siempre que lo veía me entraba un hormigueo", ha expresado

Sus acusaciones a 'Supervivientes'

Verónica Romero tampoco ha titubeado para cargar contra la organización de 'Supervivientes', programa en el cual también fue concursante en 2006. Verónica quedó segunda en una de las ediciones más exitosas hasta la fecha de ‘Supervivientes’ pero ha afirmado que el concurso "está amañado" y ha expresado su desacuerdo con la vencedora, Carmen Russo. "Es que sé que hay cosas que no puedo decir, pero no me gustó nada. Es verdad y sé que suena mal, pero me da igual. Fue injusto", ha apuntado y ha asegurado que su estancia en el reality le pasó factura a su salud mental. "Pasé un poco de ansiedad, bastante. ‘Supervivientes’ deja secuelas", ha expuesto, dejando claro que no volvería a embarcarse en una nueva aventura en Cayos Cochinos.

Su actual carrera musical

La cantante ha admitido que sintió que perdía su "identidad" durante su estancia en el 'Operación Triunfo' y ha revelado que fue despedida de Sony Music y que se enteró por Juan Camus, sin recibir otras explicaciones, asegurando que personal del management de los concursantes llegaron a decirle que no se merecía haber llegado a la final. No me daba rabia ni envidia, sino que me dolía", ha explicado y estos varapalos la han dirigido hacia una carrera en solitario como artista independiente.