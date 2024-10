Quim Gutiérrez y Paula Willems ya han sido papás de su segundo hijo

Quim Gutiérrez es muy celoso de su intimidad y los avatares de la parcela más privada de su vida siempre quedan alejados del foco mediático. Aun así, hay buenas nuevas que no duda en celebrar con el mundo, aunque sin perder su discreción. Fruto de su relación con Paula Willems, acaba de convertirse en padre de su segundo hijo, tal y como han adelantado desde la revista ‘Hola’. Fue la propia modelo quien dio a conocer la buena nueva de que estaban esperando un segundo retoño el pasado mes de mayo. Lo hizo por todo lo alto, sobre la pasarela, vestida a la última con los diseños de Pedro del Hierro. Desde entonces, la pareja ha continuado con su hermetismo, ahora roto al conocerse que ya son uno más en la familia.

Quim Gutiérrez y Paula Willems Gtres

El actor y la modelo llevan ocho años compartiendo su vida, con un proyecto de vida en común. Así llegó al mundo el pequeño Bru, su primogénito, que está cerca de cumplir los tres añitos. Se le adelanta el regalo de cumpleaños, al igual que a su madre, dado que Paula cumple 27 años este sábado 19 de octubre, con el nacimiento del nuevo integrante de la familia. Ahora bien, más allá del hecho de que la modelo ha dado a luz y que aparentemente todo está perfectamente, pocos o ninguno más son los detalles que han trascendido sobre el alumbramiento. Y es que la pareja prefiere mantener las miradas indiscretas alejadas de sus pasos, especialmente cuando no tienen nada que ver con sus profesiones públicas.

Aun así, en ocasiones nos regalan píldoras que nos hacen comprender cómo es su relación, que perdura inquebrantable desde 2016. Así lo hizo por ejemplo tan solo unos días atrás el propio Quim Gutiérrez, al dedicarle unas tiernas palabras a su amada, que ya contaba los días para dar a luz a su segundo hijo: “Por segunda vez se acerca el momento y se impone igual de trascendental que la primera. Mirarte desde abajo y verte rozar las estrellas y tocar el cielo me recuerda que eres capaz de transformar lo doméstico en excepcional. Que suerte tengo”. Por supuesto, estas palabras conquistaron a propios y extraños, pues una dedicatoria así, en un momento clave de su vida, ablanda cualquier corazón por muy duro que se muestre.

Un amor que les llevó a intercambiar alianzas, como no podría ser de otra forma, en la más estricta intimidad y alejando los focos de su ‘sí, quiero’. Quim Gutiérrez y Paula Willems lograron pasar por la vicaría sin despertar la liebre y encima tiempo después presumieron de su hazaña en las redes sociales. “Nos faltaba celebrarlo. Gracias Jesús Peiro por hacerme un vestido de novia tan bonito. Después de haberme probado literalmente cientos de vestidos de novia por trabajo, no sabía cómo quería el mío y, sin embargo, supisteis entenderme a la perfección. Un día muy feliz”, escribía la modelo al mostrar su traje nupcial, sin caer quizá en la cuenta que sus fans y los de su marido no sabían nada de ello. De hecho, con ese “nos faltaba celebrarlo”, podría evidenciar que se convirtieron en marido y mujer mucho antes y que la celebración de la boda en sí fue posterior. Y ya después llegaron las fotos en redes sociales. Al menos, aunque sea sin muchos detalles, sus alegrías terminan conociéndose para que sus seguidores puedan darles la enhorabuena.