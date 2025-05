Rafa Camino confirma su “rollete bonito” con Terelu Campos y sus noches de “lerele”

Terelu Campos está de nuevo de moda o, más bien, nunca deja de estarlo. Y es que ha tenido épocas doradas, tanto en lo profesional como también en el ámbito amoroso, aunque ahora viva horas bajas en el segundo plano de su existencia. No tiene un hombre que le haga compañía en sus juegos de alcoba y no tiene reparos en confesar que tiene el lívido por los suelos y no tiene ganas de quitarse las telarañas. Ya se lo pasó bomba en sus años mozos y cree que no está para esos trotes ahora.

Muchos la han criticado y otros le han animado a darse algún que otro homenaje. Pero estos días se han añadido nuevos nombres a su lista de conquistas y se puede entender mejor que ha sabido exprimir al máximo su sexualidad sin tabúes en sus días, como para ahora merecerse un respiro si es lo que considera. Y es que después de hablarse mucho de su affaire con Álvaro Muñoz Escassi, ahora habla en ‘TardeAR’ Rafa Caminosus encuentros íntimos con la estrella de Telecinco.

El romance de Terelu Campos con Rafa Camino

“Terelu Campos se enfrenta a un nuevo toro”. Así comienzan a anunciar desde el programa de Telecinco, que ha contado con la versión de los protagonistas sobre lo sucedido entre ellos en el pasado. Antonio Montero tiró de la manta este martes y anunció que entre la colaboradora y el torero hubo un idilio que había logrado permanecer oculto durante muchos años. Pero ahora que se habla de cómo Terelu habría compartido con Lara Dibildos a Álvaro Muñoz Escassi, Rafa Camino confirma que él también ha tenido el placer de estar con ambas féminas.

Terelu Campos De viernes

En diciembre de 1996 fueron pillados en el reservado de una discoteca. Pese a las evidencias gráficas y la fuerza de los testimonios, ella se empeñó en sentenciar que “somos amigos”. Él también hablaba de mera amistad y de un encuentro fortuito. Ahora, tres décadas después, se desdice y confirma lo que todos sospechábamos y es que entre ellos saltaron chispas de pasión y éstas fueron sofocadas con un “rollete muy bonito”, como así lo califica el diestro en directo desde ‘TardeAR’.

Rafa Camino no entiende el revuelo, pues dice que su affaire con Terelu Campos es sabido desde hace 28 años que tuvieron “una amistad muy bonita y lo pasamos muy bien”. Se muestra cauto, de ahí que le empujen a responder si “hubo lerele”. Se ríe y lo confirma. Se conocieron en el certamen de Miss España en Sevilla, donde ambos eran jurado y ahí ya comenzaron las miraditas. No le da demasiada importancia, tampoco al hablar en directo con Lara Dibildos, con la que tuvo una historia de amor. Se sorprende de saludarla en directo y sus palabras emocionan a ella: “A mí no me compares a Lara con Terelu, porque Terelu es una amiga y Lara ha sido mi novia y la he querido con locura”. Dibildos le manda un beso sonrojada y confirma que “él se portó muy bien conmigo”.