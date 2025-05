Belén Rodríguez denuncia el acoso que sufre por parte de Terelu Campos y advierte sobre ella: “Tened cuidado”

Belén Rodríguez ajusta cuentas conTerelu Campos. Otra vez. En eso lleva desde hace semanas, cuando le declaró la guerra pública desde ‘TardeAR’ tras regresar de su batalla contra el cáncer. Un tumor por el que tiene mucho que reprochar a su examiga, quien no ha estado a su lado en el peor momento de su vida. “Un detonante que hizo estallar una relación que era casi de hermanas”. Ahora son enemigas públicas en los platós, mientras en privado no median palabra.

Esa que también tiene mucho que echarle en cara, como cuando la vendió a la prensa avisando de un encuentro de María Teresa con Alejandra Rubio. Llegó a oídos de su amiga y tomó acciones legales en su contra. Un tema tabú que se vuelve a rodear sin atajarlo de lleno, pues sus respectivos abogados se lo tienen prohibido. Después de llamarla “tramposa” por este motivo, vuelve a la carga en ‘De viernes’, aprovechando que la interesada está en Honduras, sumándose de nuevo a la aventura de ‘Supervivientes’.

Belén Rodríguez advierte a todos sobre Terelu

La que fuese íntima de María Teresa Campos, casi como otra hija para ella, quería a Terelu Campos y Carmen Borrego como si fuesen sus hermanas. También a Rocío Carrasco, que formaba parte del clan también, aunque sin compartir sangre. Ahora, Belén está muy decepcionada con su íntima. Ya sentía esto desde hacía unos años, pero hace dos semanas se vieron las caras en el plató de ‘TardeAR’ y volvió a sentirse traicionada por ella: “Me convenció porque ella gana mucho en las distancias cortas. Pensaba que habíamos dejado ahí el tema. Me sentó muy mal, porque pienso que ella hizo mucha trampa conmigo. Ella se ha hartado de decir que es hermana mía, yo hace muchos años que no lo digo, porque las hermanas no hacen lo que Terelu hizo conmigo”.

Dicho esto, Belén Rodríguez asegura haberse sentido acosada. En su día por ‘Sálvame’, cuando se vivieron momentos muy desagradables, pero lo peor fue que su amiga formó parte de lo que ella define como acoso mediático: “Fue colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso”. Se le siguió en su domicilio, se entrevistó a todos sus vecinos y emitieron solo los que hablaban mal de ella. También se la grabó en delicadas circunstancias, justo cuando atravesaba uno de los peores momentos de su vida. Dice que “podría haberse negado, pero no solo no se negó, sino que disfrutaba de ello”, le acusa.

No lo perdona: “Llega un momento en el que a mí se me pone cara de gilipollas y que digo, debo ser la única persona de España a la que se le han hecho las acusaciones más tremendas que se le han hecho a nadie y que siguen y yo no estoy en el mejor momento de mi vida. O sea, yo estoy vulnerable”. Ahí sintió que su amiga se aprovechó y que “me vendió para estar en ese programa”. Algo que la decepcionó profundamente y lastró su relación de hermanas, hasta ahora ser enemigas públicas. “Mi abogado dice que debería darse un canto en los dientes por no estar denunciada. Ahora, no voy a consentir que de mí se mienta más. Yo no he utilizado a su madre”, niega de nuevo haber filtrado la cita de la presentadora con su nieta.

Belén Rodríguez, aunque ahora se siente muy decepcionada con Terelu Campos, asegura que jamás sería capaz de pagarle con la misma moneda: “Sería incapaz de hacerle lo que ella me hizo y me está haciendo”. Y es que continua. No puede hablar sobre lo que está judicializado y Terelu ya le advirtió sobre ello en su cara a cara. Aun así, ella lo habla abiertamente, sabiendo que Belén no podrá defenderse en público. De ahí que le llame “tramposa” y le acuse de no jugar limpio. Es ahí cuando Santi Acosta reconoce que este tema les he delicado de tratar, porque “Terelu Campos es compañera y una buena compañera”. A lo que su ahora enemiga sentencia muy segura de lo que está diciendo, advirtiéndoles: “Conmigo también lo era. Tened cuidado”.