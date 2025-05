Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi, en el punto de mira: sus comentadas respuestas al ser preguntados por su supuesto "affaire"

Terelu Campos ha regresado de nuevo a Honduras y se ha incorporado de nuevo a "Supervivientes", el reality que abandonó menos 20 días después de comenzar su aventura de supervivencia. La madre de Alejandra Rubio ha vuelto a la isla con una misión y allí ha tenido que hacer frente a una presunta pasada relación sentimental con Álvaro Muñoz Escassi, hasta ahora desconocida por la audiencia.

Un posible "affaire" entre Terelu y Escassi

Todo comenzó cuando Makoke preguntó si entre ellos hubo algo más que palabras en el pasado. Terelu, nerviosa, mandó callar a Escassi, obligando al jinete a guardar silencio sobre el asunto. Tras esta reacción, Sandra Barneda no dudó en preguntarles directamente durante la gala. "Te lo vuelvo a preguntar de otra manera. ¿Terelu y tú tuvisteis en un momento determinado o puntual de vuestra vida... compartisteis más que palabras, besos, una noche...", espetó la presentadora.

"Sandra, ya sabes que ante todo soy un señor y no hablo de esas cosas... y menos de Terelu, que es amiga mía. No voy a decir nada", respondía Escassi, añadiendo que "se quieren mucho el uno al otro". "¿Quién tiró la caña a quien, Escassi o tú?", insistía Barneda. El jinete, entonces, recordaba que era "caballero”, y que, por tanto, "nunca le dejaría que la tirara ella, siempre la tiraría yo": "No voy a decir nada, pero en el caso que fuera así, obviamente siempre doy yo el paso".

Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi hablan sobre su affaire en 'Supervivientes' Europa Press

Terelu Campos, al igual que Escassi , declaraba que "yo soy una señora" y que "parece que solo los caballeros no pueden contar las cosas y las señoras sí. Yo soy una señora". Sandra Barneda, insistente con el asunto, le preguntaba entonces a Makoke, la persona que sacó a relucir esta desconocida posible historia. "Yo nunca sé nada", señalaba la ex de Kiko Matamoros. Ante la respuesta de su compañera, Terelu respondía con dureza: "No, es que esto no lo sabes".

"¿Te gusta cómo besa? ¿O no lo recuerdas?", preguntaba Barneda a Terelu, intentando sacar información. "Si no lo recuerda le doy un beso ahora mismo", respondía rápidamente Escassi. "¿Te gustaría repetir ese beso?", deslizaba de nuevo la presentadora a la madre de Alejandra Rubio. "Yo no soy muy de segundas partes, por muy buenas que hayan sido las primeras...", zanjaba la televisiva.

Carmen Borrego responde

La hija menor de María Teresa Campos se encontraba en el plató de "Supervivientes" escuchando toda la historia. Los protagonistas de este posible "affaire" declararon que "gratis no lo vamos a contar", añadiendo que puede que no tuviesen una noche de amor porque "a lo mejor no ha sido ni por la noche".

Ante el revuelo, Carmen Borrego fue muy clara y defendió la lealtad de su hermana a su íntimas amigas. "Álvaro ha sido pareja de su íntima amiga, Lara Dibilos. Antes de ella, a lo mejor, después de Lara, ya no lo creo", sentenció la colaboradora, añadiendo que "cuando uno se va de tarde, se toma una copa, uno quiere, los dos están dispuestos, pues adelante".