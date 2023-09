Rafa Nadal enseña el primer rincón de su nueva mansión: la espectacular piscina

Este varano, Rafa Nadal ha estrenado una impresionante mansión en su tierra natal, Mallorca. Concretamente, el tenista ha querido emplazar la crianza de su primer hijo junto a Xisca Perelló en una vivienda de lujo levantada en Porto Cristo, Manacor, firmada por el arquitecto Tomeu Esteva, lo que presupone su exclusividad y distinción. Han sido muchos años esperando a que las obras y el acondicionamiento de la casa estuviese terminado, pero parece que ha merecido la pena, porque ya está disfrutando de las mieles que le ofrece una residencia en la que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle. Como la piscina de la que ahora presume el deportista en sus redes sociales para el deleite de sus fans.

Rafa Nadal está lidiando con una lesión en la pierna izquierda que le impide estar presente en las pistas de tenis. Sin embargo, está muy centrado en recuperar el fondo físico, no retroceder en su buena condición y así poder terminar su carrera en el mundo del tenis en lo más alto, donde siempre ha gozado de la mejor consideración. Para ello, no solo se machaca con la raqueta, sino también hace largos en la piscina de su nueva mansión de Manacor. Una impresionante ‘infinity pool’ que hace las mieles de los más exigentes con el diseño y que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores de Instagram.

Esta fotografía no solo es relevante para sus fieles por mostrar un rincón importante de su nueva residencia, sino porque encima es la primera vez que nos abre las puertas. Hasta ahora había mantenido con celo el secretismo sobre cómo es por dentro su vivienda, aunque se presuponía que estaba decorada con todo lujo de detalles y que no le faltaba ninguna comodidad para hacer su estancia perfecta. Un hogar. Una imagen en la piscina que ha enamorado a propios y extraños, no solo por mostrar dónde se lo pasa bien Rafa Nadal, sino porque esta fotografía ha venido acompañada de un importante anuncio.

Con una simple palabra ha emocionado a sus seguidores, porque han tenido ya la certeza de que Rafa Nadal está trabajando duro para volver a coger la raqueta de tenis. “Working”, escribía escuetamente el deportista, que tiene intención de estar en perfectas condiciones para triunfar en la próxima Open de Australia y que marcaría el final de su etapa profesional, porque, como dijo su tío Toni, su idea es retirarse de la actividad en 2024, para centrarse en disfrutar de la familia que ha creado y de la mansión que está estrenando.