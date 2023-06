Rafa Nadal, fuera de foco y con un gran evento con Tamara Falcó a la vista

Aquel 24 de agosto de 2022, día en el que saltaba a los medios la noticia de que Mery Perelló estaba ingresada en una conocida clínica privada de Palma por problemas relacionados con su embarazo, Rafael Nadal, conocedor de la noticia, intentaba evitar la filtración a varios miles de kilómetros de distancia. Iba a disputar el que sería, aunque aún nadie lo sabía, uno de los últimos Grand Slam de su carrera.

Quizás fuera eso, que el propio tenista conocía su estado físico, lo que hizo que apurara más su gira por los Estados Unidos, a pesar de que esa decisión de no coger un vuelo de regreso –que, recordemos, solo cambió cuando fue eliminado del campeonato– le causase más de una crítica. La familia Nadal no estaba acostumbrada a las voces discordantes, pero el ingreso de Mery y el alto riesgo de un parto prematuro no eran cuestiones baladíes. Más de cinco semanas tuvo que permanecer en reposo absoluto la mujer del deportista más célebre de Manacor: tres de ellas, sin la compañía de su marido.

Después de ese episodio, hubo un antes y un después en la pareja. Sí, el nacimiento de su primogénito ha supuesto una feliz revolución, pero la mentalidad del 14 veces ganador de Roland Garros también ha cambiado. Su futuro deportivo, cada vez más cerca del final, implica nuevos retos. Es hora de trazar una nueva hoja de ruta.

Tras someterse por sorpresa el pasado 3 de junio, día de su 37 cumpleaños, a una intervención en la clínica Teknon de Barcelona para tratar de solucionar los problemas que arrastra en el psoas izquierdo y que le mantiene alejado de las pistas desde enero, Rafael Nadal inicia ahora una recuperación mínima de cinco meses, con la firme intención de, al menos, poder despedirse del circuito en 2024 volviendo a levantar algún título. Está previsto, pues, que en las próximas semanas comience ya con algunas sesiones de recuperación en su academia en Manacor, siempre bajo la supervisión de su equipo médico de confianza.

Pero tal y como él mismo confirmó en la rueda de prensa ofrecida días antes de la cirugía, estaríamos ante el último año de su carrera como deportista profesional. «No es una decisión que tomo yo, la toma mi cuerpo», explicó. «A nivel personal, del trabajo diario, han sido años, después de la pandemia, difíciles. Nos vendrá bien una desconexión, porque todos los que están a mi lado me ven sufrir, esforzarme». Y en esa primera línea siempre ha estado su mujer. Por eso, estos cinco meses van a ser claves en todo lo relacionado con su futuro tras las pistas de tenis.

Tennis player Rafa Nadal and Xisca Perelló on holidays in Mallorca Gtres

Lo más inmediato pasa por preparar una mudanza a la que será su residencia oficial. Después de tres años de trabajo, las obras de la casa del matrimonio Nadal-Perello en Porto Cristo parece que están a punto de concluir.

Aún en obras

Según publica el medio local «Diario de Mallorca», faltarían tan solo por pulir los pequeños acabados en la parte inferior de las cubiertas, las balaustradas de la fachada principal y el equipamiento de los interiores. Pero unas imágenes del propio Rafa acompañado por su jefe de comunicación, Benito Barbadillo, y su mánager, Carlos Costa, visitando los avances de las mismas, parecen apuntar, sin embargo, a que aún faltarían unas semanas para poder entrar a vivir en ella.

La construcción, que se levanta sobre un solar de 7.000 metros cuadrados y consta de cuatro volúmenes, piscina y jardín, cuenta también con un cuidado diseño paisajístico que es la parte más vistosa y trabajada por parte del despacho de arquitectos de Tomeu Esteva (hermano de la diseñadora Cortana), que se ha visto forzado a cambiar algunos aspectos del proyecto original en busca de más privacidad. Y es que la pareja quiere que su hogar sea lo más íntimo posible, aunque justo desde el acantilado de enfrente sea visible la parte exterior de la piscina y el acceso al mar y siempre habrá paparazzis dispuestos a encontrar alguna imagen más íntima de la familia.

Estos próximos meses sin compromisos deportivos profesionales, y con todo un verano por delante para disfrutar también de otras de sus grandes pasiones, como la navegación y el golf, serán también un buen momento para afianzar las inversiones y poner en orden todo lo que tiene que ver con su cartera empresarial; un patrimonio que, según varias informaciones, superaría los 120 millones de euros.

Casa de Rafa Nadal y Xisca Perello en Mallorca Gtres

Dueño de varias sociedades, destaca sobre todo la empresa Aspemir, donde tiene centralizada la mayoría de sus negocios, entre ellos, Mabel Capital, de la que es propietario junto a Abel Matutes junior, justamente la sociedad donde trabajaba Íñigo Onieva, futuro marido de Tamara Falcó. Precisamente, una de sus primeras experiencias empresariales fue en el sector hotelero: en 2013 se asoció junto a la familia de Julen Lopetegui para remodelar dos hoteles de lujo en la isla de Cozumel; además, también se ha unido a la cadena hotelera Palladium, en Mallorca, cuya última apuesta –y recientemente presentada– es un acuerdo con el grupo Meliá para lanzar ZEL, una marca de alojamientos vacacionales y ocio urbano que está a punto de abrir en la isla balear.

El tenista Rafael Nadal participa en el campeonato de Baleares absoluto de Golf que se está disputando en el campo de Son Servera (Mallorca). CATI CLADERA EFE

Junto con Pau Gasol, Cristiano Ronaldo y Enrique Iglesias se lanzó a la aventura de la restauración. Tatel, nombre escogido para sus locales, son ya un referente en ciudades como Ibiza, Miami, Madrid o Beverly Hills. Y junto a su mujer, Mery Perelló, ha lanzado su propia fragancia personalizada, que comercializa la perfumería de lujo Henry Jacques Perfums.

Productor de series

Entre sus últimas inversiones conocidas, sorprende el papel de Rafa Nadal como productor televisivo: detrás de los documentales y series como Soy Georgina o Tamara Falcó: La Marquesa, también se encuentra el dinero del mallorquín.

Georgina Rodríguez en una de las grabaciones de 'Soy Georgina' Instagram

Pero sin duda, estos cinco meses sin viajes profesionales, le han traído al deportista la mejor de las noticias: tiempo para poder disfrutar de su paternidad plenamente. Quienes pasan tiempo con el matrimonio, aseguran que el poder ver crecer a Rafa Nadal junior sin perderse ninguno de los hitos de los primeros meses, le han hecho afrontar el futuro con otro color. Aunque la pareja había decidido viajar siempre junta a los torneos en compañía del pequeño de la casa para evitar la nostalgia, y contratar por ese motivo a una enfermera pediátrica para que les ayudase con los posibles contratiempos, no será necesario en estos momentos.

El próximo 8 de octubre el primer hijo del matrimonio cumplirá su primer año de vida y, aunque aún hay mucho tiempo por delante, la familia prepara una gran fiesta de primer aniversario que se celebrará en la intimidad.

De boda con los marqueses de Griñón

Poco se ha hablado del papel como productor audiovisual de Rafael Nadal, a través de Mabel Capital. Una de las producciones de Netflix que ha contado con capital mallorquín ha sido la serie «Tamara Falcó, la marquesa». Esa relación podría ser uno de los motivos para asistir al enlace de Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Otro, es que Onieva ha trabajado hasta hace dos semanas en Mabel Capital y, aunque laboralmente vuela en solitario, mantiene muy buena relación con los que fueron sus jefes. El 8 de julio veremos a la pareja manacorí en la finca El Rincón en una de las bodas más esperadas del año.