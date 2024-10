Rafael Amargo recuerda su paso por la cárcel: "Esto ha sido por no querer acostarme con alguien"

Rafael Amargo reapareció ayer en el programa "Fiesta", que conduce Emma García. El bailaor quedó absuelto el pasado mes de mayo de un delito contra la salud pública, del que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid. Tras pasar cinco meses en la cárcel de Soto del Real, el artista asegura que "no me quieren ni de colaborador".

Amargo, tras el cierre de puertas en España, ha puesto rumbo a Argentina donde agradece las oportunidades que le están ofreciendo. También Amargo ha desvelado que se ha casado con su pareja, Luciana Bongianino, quien fue detenida junto a él en 2020. "Son cosas que se quedan en los corazones", ha destacado sobre el motivo por el que no había hecho pública la feliz noticia de su boda.

En la cárcel, aseguró a Emma García que estuvo bien porque "gitanos y colombianos me acogieron con mucho cariño". Pero está convencido de que todo ha ocurrido porque "alguien me tiene rencor y odio". Y ha añadido, ante la sorpresa de la presentadora, que "esto ha sido por no querer acostarme con alguien".

Sobre esa presunta "mano negra", también ha cargado contra el Gobierno en general y contra Pedro Sánchez, en particular: "Le mandé una carta al señor presidente y a su partido". Y ha lamentado: "En este país no me han dejado hablar hasta que ha habido una absolución. No me han dejado hablar en redes sociales y hablo del Gobierno de España".