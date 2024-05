Rafael Amargo desvela maltrato durante su periodo en la cárcel: "Se metió con mis hijos"

El reconocido bailaor español Rafael Amargo ha compartido su dura experiencia en prisión tras ser absuelto de las acusaciones de tráfico de drogas. En una entrevista televisiva en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco, Amargo relató los casi seis meses que pasó tras las rejas en la cárcel de Soto del Real, donde ingresó en noviembre de 2023.

El artista, de 49 años, recordó sus primeras horas en prisión con desconcierto y miedo. "La primera noche no entiendes nada. Estás como en una habitación donde hay un cristal y son cuatro seres extraños, cada uno hablando en un idioma", explicó. Amargo describió las inquietantes respuestas que recibió de otros internos sobre sus delitos, lo que aumentó su ansiedad sobre su propia situación.

El coreógrafo relató que no fue internado en un módulo especial, como pensaba, sino en un módulo masivo junto a presos comunes. Esto dio lugar a conflictos con algunos funcionarios de la prisión. Según el bailaor, una funcionaria en particular "le maltrató verbalmente y se metió con sus hijos", una acusación que fue corroborada por su pareja, Luciana Bongianino, durante la entrevista. En protesta por su situación, Amargo decidió hacer una huelga de hambre durante la Navidad. "Yo pedía cambiarme y no me cambiaban, y ahí sí que hubo alguien que dijo 'tengan cuidado, no vaya que le pase algo'. Yo firme, estuve 11 días que no comí", explicó. Este acto fue un intento desesperado de ser trasladado a un módulo más adecuado para él.

Amargo también habló de su paso por el módulo de Proyecto Hombre, destinado a la rehabilitación de internos con problemas de adicción. Eligió voluntariamente participar en este programa, reconociendo que encontró en este módulo una "oportunidad para reinsertarse y reflexionar" sobre su vida. "Es una manera de pagar cárcel y a la vez curarte", comentó, destacando el aspecto positivo de esta experiencia. A pesar de las dificultades, el bailarín considera que su tiempo en prisión tuvo un aspecto positivo. "La cárcel, inteligentemente pensándolo, me ha venido bien. Sobre todo, para terminar con algo que tuviera más a mano", reflexionó. Aseguró que la experiencia le permitió entender la gravedad del problema de las drogas, describiéndolo como "un tema muy serio".

El pasado 14 de mayo, Rafael Amargo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de las acusaciones de tráfico de drogas. La Fiscalía había solicitado nueve años de prisión para él y su productor, Eduardo de Santos, y seis años para su socio, Manuel Ángel Batista León. Sin embargo, la sentencia concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar la asociación y organización de los acusados para traficar drogas o financiar producciones artísticas con actividades ilícitas.