Rafael Amargo se refugia en Argentina: "Mis hijos están muy dolidos por mi paso por la cárcel"

Tras ser absuelto de los cargos que se le imputaban, relacionados con el mundo de las drogas, Rafael Amargo confiesa a "Pronto" que "he tenido que vender todo mi patrimonio para poder comer y llevar una vida normal con mi esposa Luciana. Nos hemos trasladado los dos a Argentina para iniciar una nueva vida, en España no se me valora como artista, y allí me he encontrado admiración y cariño".

¿Ha recuperado la ilusión?

La estoy recuperando poco a poco. Mas allá del Atlántico tengo hecha una carrera divina y maravillosa. Lo único que me han preguntado al llegar a Buenos Aires es que donde estuve estos últimos años. Les interesa el Rafa Amargo artista. Mi imagen está limpia.

¿No se siente querido aquí?

Es que no entiendo que haya gente que no se de cuenta de que he salido absuelto de los cargos que se me imputaban. Que no valoren mi carrera… La absolución ha sido un bálsamo que cura las heridas del pasado, yo confiaba en la verdad y en la ley, y soy, como le digo, un hombre libre y limpio de cargos. Aparte de pedirme perdón debería colocarme en el sitio en el que estaba como artista. Estoy animando a mi abogado a que denunciemos en el juzgado por todo lo malo que me han hecho… sería justo que me pagaron todo lo que he perdido en estos últimos años por no trabajar.

Luciana ha estado a su lado al cien por cien.

Es un ángel venido del cielo. Mi amor, mi mayor apoyo.

¿Y cómo reaccionaron sus hijos al verle en prisión?

No hablamos del tema, pero la procesión va por dentro, están muy dolidos.

¿Cuáles son sus planes inmediatos?

Estoy preparando el biopic de mi vida, será una serie de ocho capítulos, escribí en la cárcel un libro de ficción que confío en que se convierta en materia para una película, y mantengo conversaciones para bailar en distintos puntos de Argentina. De momento, bailo dos veces por semana en el cabaret “Bolívar” bonaerense y doy clases magistrales de flamenco. Y también preparo una gala para un canal de televisión. Allí me llaman para todo, mientras que en España no lo hacen ni para colaborar en un programa televisivo.

¿Si se supieran algunos de los nombres de personas con las que ha mantenido relaciones sexuales sería un escándalo?

Seguramente, pero pienso llevármelos a la tumba, no pienso descubrir sus nombres. Lo que sí le digo es que sería otro "barbarazo".