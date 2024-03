Ricky Martin revela que su padre le animó a decir públicamente que era homosexual

Desde sus inicios, Ricky Martin ha sido considerado un sex symbol, una imagen fomentada además por su equipo. El cantante vivió una etapa en la que tuvo que ocultar su verdadera orientación sexual por miedo a perder fans. "Perdí mucha energía tratando de manipular mi sexualidad", reconocía en una entrevista hace un tiempo. hace unos años en una entrevista. Ahora lo ha vuelto a confesar a Andy Cohen, en su programa de radio Andy Cohen Live, en Sirius XM. El artista portorriqueño recuerda cómo su equipo le decía "no lo hagas, esto va a arruinar tu carrera. ¿Para qué hacerlo? No es necesario. Todo el mundo a tu alrededor lo sabe, el mundo no necesita saberlo. Tus amigos lo saben, tu familia lo sabe. No entendían la importancia de que esto", asegura el cantante. Ahora, con el paso del tiempo, tiene claro por qué lo hizo.

La persona que le ayudó a dar el paso de reconocer públicamente su identidad sexual fue su padre, Enrique Martin Negroni. Fue después de que el cantante se convirtiera en padre, por gestación subrogada, de los mellizos Valentino y Matteo, que tienen ya 15 años. Su progenitor, psicólogo de profesión le ayudó a decidirse ya que consideraba que no podía comenzar su paternidad con una mentira.

Ricky Martin con sus hijos

"¿Vas a enseñar a tus hijos a mentir? Necesitas confesarte. Necesitas ser abierto. Dime qué necesitas, quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacerlo?", recuerda que le dijo.

Fue entonces cuando Ricky Martin publico en 2019 la famosa carta en la que confesaba su homosexualidad. "Escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido de ser quien soy".

"Miré a mi asistente y le dije: 'Creo que necesito un abrazo'", reconoce que le dijo a sus asistente personal. Diez años después nació Lucía, de 5 años, y Renn, de 4, junto a su exmarido Jwan Yosef, también por gestación subrogada.