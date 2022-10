Irene Montero se reafirma, pese a las críticas, en que el ‘caso Rocío Carrasco’ es el de una víctima de violencia de género

La emisión de la docuserie “Rocío: Contar la verdad para seguir viva” protagonizada por Rocío Carrasco, logró cruzar los límites de la prensa del corazón para convertirse en un fenómeno social y también político a raíz de que la hija de Rocío Jurado narrase con detalle el calvario que vivió al lado de su ex y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores.

Fue entonces cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, no dudó en participar en todo este asunto, tanto a través de sus redes sociales como en el programa ‘Sálvame’, donde intervino para defender a lo que ella consideró como “una víctima de violencia de género”, a pesar de que la Justicia no lo dictaminó así en ningún momento. Esto generó una gran corriente de defensores y detractores, la cual sigue existiendo y estando presente un año y medio después.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Montero siempre ha destacado la importancia de que “miles de mujeres” puedan verse identificadas en el relato de Carrasco: “Quizá por primera vez se vean reflejadas en las experiencias que ella cuenta. Tienen que saber que hay un teléfono, el 016, con una voz al otro lado para ayudar”.

Hace unas semanas, la ministra visitó los estudios de ‘Menudo Cuadro’, el conocido podcast presentado por David Andújar y David Insua. Allí se abrió en canal sobre su infancia, la relación que mantiene con algunos políticos, y aprovechó también para volver a tratar el ‘caso Rocío Carrasco’, explicando lo que significó tanto para ella como para todo su equipo político. Unas declaraciones que se pueden ver en el siguiente vídeo y que no han dejado indiferente a nadie.

“Vi el documental como toda España. Me dijeron que tenía que verlo porque iba a haber un caso de violencia de género. Yo no tenía ninguna información previa porque no sabía cómo era el programa, pero la verdad es que tanto yo como mi equipo, a los que les pedí que lo viesen porque era una emisión en prime-time, no dudamos ni un minuto de que era un caso de violencia de género y de que ella era una víctima de violencia de género”, comienza diciendo Montero de forma tajante.

“Había que salir públicamente a decirlo, porque para eso está este ministerio, para que las mujeres sepan que si cuentan su experiencia, y más siendo una mujer tan conocida en la sociedad, pues pueden ayudar a otras mujeres”, explica.

Unas declaraciones que están generando bastante controversia en las últimas horas en las redes sociales, las cuales se pueden ver íntegras en el siguiente vídeo, a partir del minuto 50.

“Fue muy valiente Rocío, tanto ella como el que apostó porque ese testimonio pudiese salir en prime-time... Para la lucha feminista es muy importante eso”, explica. Además, le ha mandado un mensaje a todos aquellos que criticaron su participación en el programa ‘Sálvame’ para defender a Rocío Carrasco: “Pues que sepan que voy a seguir entrando en cualquier sitio donde pueda lanzar un mensaje con el que una sola mujer se sienta identificada”, concluye.