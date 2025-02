Rocío Carrasco vuelve a resurgir de sus cenizas al aceptar una oferta

Rocío Carrascoha realizado muchos regresos a lo largo de su vida. El más sonado fue cuando quiso contar su verdad a través de un documental que demolió los cimientos de lo que se consideraba como cierto. Al menos sí sobre Antonio David Flores o sus hijos, David y Rocío Flores. También se ajustaron cuentas con Olga Moreno, así como otros miembros del clan como José Ortega Cano, Amador Mohedano, Rosa Benito y muchos otros satélites de Rocío Jurado. Desde entonces iba y venía a los platós de Mediaset, hasta que la cadena quiso reformular su imagen pública y esto le dejaba fuera de combate. Ella se ha dejado ver en numerosas ocasiones en photocalls y presentaciones, ya sean para honrar la memoria de su madre, apoyar proyectos de sus amigos o los suyos propios, siempre acompañada de su fiel escudero, Fidel Albiac.

Rocío Carrasco reaparece días después de las disculpas de Marta Riesco Europa Press

Aunque no se espera a su marido en su nuevo regreso a la televisión. Al menos no frente a las cámaras, aunque muy posiblemente entre bambalinas. Y más después de que este lunes haya sido mentado por su buena amiga Alba Carrillo en ‘Mañaneros’, con un comentario subido de tono que ha dado mucho juego en las redes sociales. A este programa de TVE llamó en la mañana de este lunes Rocío Carrasco, charlando animadamente con su amiga, nuevo fichaje como colaboradora, así como con la presentadora del espacio, Adela González. Se hablaba de ‘Bake off: famosos al horno’, en el que ella participó y del que tiene muy buen recuerdo. Así, como experta en la materia repostera, fue invitada a acudir la semana próxima al plató para estar con el equipo y, de paso, someterse a alguna que otra amigable pregunta. Alejada ya de las polémicas del pasado, Rocío aceptó encantada la propuesta.

La buena amistad que le une a Alba Carrillo le ha abierto las puertas de TVE, donde se materializará su regreso a la televisión tras su traspiés en Telecinco. Su documental fue un éxito y la marea fucsia llevó a la cadena a muy buenos datos de audiencia. Sin embargo, se exprimió mucho el caso y terminaron agotando a la protagonista, que fue anunciada como colaboradora de ‘Sálvame’ para durar una semana, entre otros intentos fallidos para reavivar el interés por ella. El público se solidarizó con su dolor y le acompañó en su batalla, pero una vez narrada, no logró enganchar. Así probó suerte en otras aventuras televisivas, como el citado talent de postres. Su buen hacer entre los fogones le facilita reinventarse y sentir una vez más el calor de los focos en un plató de televisión.